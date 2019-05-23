Піджак і колготки в сітку: Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні"

Лілія Ребрик - не тільки популярна телеведуча, а ще й успішна актриса: артистка грає в театрі і встигає їздити з гастролями по країні. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як виглядають її закулісні будні, при цьому дещо здивувавши своїм образом.

Ребрик опублікувала два майже однакові знімки, на яких вона зображена в чоловічому піджаку і колготках у сітку. Актриса сидить, спершись на одне коліно рукою - в такій позі складно розглянути, що на ній одягнене під піджаком. На губах у неї червона помада, а волосся красиво розсипалося по плечах.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Закулісні будні актора... Фото з різницею в секунду. 1 чи 2? Яке краще?) Нагадую, сьогодні граємо виставу "Жінка над нами" у Слов’янську. Вчора були в Маріуполі - браво глядачам. До зустрічі", - написала Лілія.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники тут же заявили, що знаменитість хороша на обох фото і що вони вийшли дуже атмосферними.

"Краса і Харизма одночасно)))"

"На двох дуже красива, але на першому загадкова, а на іншому замріяна"

"Прекрасна Лілія. Обидва гарні фото"

"Обидві фото гарні, в кожній з них щось проживаєте на сцені)"

"Обидва чудові кадри, невимушені!"

"Обидва фото неймовірно красиві"

"Вам дуже личить посмішка, тому 2ге фото"

"Красуня"

"Обидва класні фото. Чи потрібно порівнювати? Емоційно різні, і це круто!!!"

"Щаслива і одночасно загадкова"

"Дуже сексуально і романтично"

Нагадаємо, Лілія Ребрик в білому платті приголомшила ефектним виходом з чоловіком. Пара побувала на врученні премії від відомого глянсового журналу Cosmopolitan.

Раніше Лілія Ребрик в наряді смарагдового кольору розкрила тонкощі свого макіяжу.

До речі, Лілія Ребрик засвітила стрункі ніжки в лаконічному костюмі.