Піджак і колготки в сітку: Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні"

Лілія не тільки блищить в телеефірі, а й успішно грає в театрі
Лілія Ребрик - не тільки популярна телеведуча, а ще й успішна актриса: артистка грає в театрі і встигає їздити з гастролями по країні. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як виглядають її закулісні будні, при цьому дещо здивувавши своїм образом.
Ребрик опублікувала два майже однакові знімки, на яких вона зображена в чоловічому піджаку і колготках у сітку. Актриса сидить, спершись на одне коліно рукою - в такій позі складно розглянути, що на ній одягнене під піджаком. На губах у неї червона помада, а волосся красиво розсипалося по плечах.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Закулісні будні актора... Фото з різницею в секунду. 1 чи 2? Яке краще?) Нагадую, сьогодні граємо виставу "Жінка над нами" у Слов’янську. Вчора були в Маріуполі - браво глядачам. До зустрічі", - написала Лілія.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники тут же заявили, що знаменитість хороша на обох фото і що вони вийшли дуже атмосферними.
Нагадаємо, Лілія Ребрик в білому платті приголомшила ефектним виходом з чоловіком. Пара побувала на врученні премії від відомого глянсового журналу Cosmopolitan.
Раніше Лілія Ребрик в наряді смарагдового кольору розкрила тонкощі свого макіяжу.
До речі, Лілія Ребрик засвітила стрункі ніжки в лаконічному костюмі.