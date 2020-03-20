Виконавиця Аня Нілова презентувала новий трек «Соло»

Аня Нілова представляє новий сингл «Соло», який увійде до сольного альбому співачки. Пісня з’явилася на офіційному YouTube-каналі артистки. Автором та композитором треку стала сама Нілова, артистка співає у жанрі поп-рок.

За словами Ані, «Соло» – пісня про сумбурність емоцій: коли ти приходиш додому, падаєш на диван, береш до рук інструмент, і виливаєш всі свої почуття у пісню.

«Ти завжди один і не важливо скільки оточує тебе людей. Ти є сам у себе - така реальність. І вона мене вже давно не лякає. Думаю багатьом ця пісня буде близька. » - розповіла Аня Нілова.

Аня Нілова - Соло

Трек «Соло» вже доступний для прослуховування і скачування на всіх музичних платформах. Також Нілова заінтригувала, що скоро здивує слухачів новим альбомом авторських пісень. До нього увійдуть вже відомі сингли «С тобой», «Сны на двоих», нова пісня «Соло» та інші.