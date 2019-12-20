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Пісня року! Суперхіт "Шаленій" від гурту DILEMMA отримав престижну нагороду

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.12.2019 - 13:13
Пісня року! Суперхіт "Шаленій" від гурту DILEMMA отримав престижну нагороду
Група DILEMMA

При цьому в групі зізнаються, що пісня "Шаленій" була експериментом

19 грудня на всеукраїнській премії "Музична платформа" відбулося нагородження найкращих виконавців України 2019 року. Свою заслужену нагороду отримала група DILEMMA за суперхіт цього року - пісню "Шаленій", виконавши її в теле-версії премії, разом з новим хітом "Динаміт".

Пісня "Шаленій" в цьому році отримала неймовірну кількість ротацій, а глядачі величезних міст натовпами в унісон підспівували цю пісню на концертах і просили її на біс!

Пісня року! Суперхіт &quot;Шаленій&quot; від гурту DILEMMA отримав престижну нагородуПісня року! Суперхіт &quot;Шаленій&quot; від гурту DILEMMA отримав престижну нагороду

DILEMMA на премії "Музична платформа" (фото: прес-служба групи)

-Ми не очікували, чесно, ми не знали про те, що ми отримаємо нагороду. Це прикольно! Вона така гарна, буде стояти на студії у нашого Томаша Лукача , якраз відмінно туди впишеться! - кажуть солісти групи DILEMMA. - "Шаленій" - це був експерименти, Томаш вклав всю душу у цей трек, вся наша команда Kontramarka label, продюсер Олександр Порядченко! Пісня стала суперхітом, тому що зроблена з любов'ю!

Нагадаємо, що нещодавно група DILEMMA презентувала новий трек і кліп "Динаміт".

DILEMMA – Динаміт

Нагадаємо, Gena Viter став переможцем одразу у двох номінаціях на премії "Музична платформа".

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