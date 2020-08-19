Перші дні вдома: Alyosha і Тарас Тополя розповіли, на кого схожа новонароджена дочка

Кілька днів тому українська співачка Alyosha народила третю дитину - 15 серпня на світ з'явилася її донька. Так що тепер артистка та її чоловік, фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя стали багатодітними батьками! Виконавиця вже виписалася з пологового будинку додому і відзначила радісну подію з рідними.

Alyosha і Тарас Тополя вперше вийшли у прямий ефір після народження малятка і поділилися, який характер і на кого схожа новонароджена дочка, яку назвали Марія.

За словами Alyosha, вона була готова до того, що буде складно, проте дівчинка виявилася дуже спокійною, і навіть дає батькам вночі поспати.

"Я очікувала, що буде складніше. Але, як показала практика, враховуючи наших попередніх два хлопчика, таких, бойових, то дівчинка у нас дуже спокійна, дає поспати", - розповіла новоспечена мама.

Також артистка зізналася, що сини — 7-річний Роман та 4-річний Марк дуже ніжно ставляться до сестрички.

"Вони прекрасно реагують, постійно дивляться на неї, їм дуже цікаво, як я її годую, як я міняю підгузки, як миємо її, які у неї пальчики. Їм дуже цікаво, дуже ніжно з неї поводяться. Дуже піклуються про неї", - поділилася Alyosha.

ALYOSHA і Тарас Тополя ствли батьками в третій раз (фото: instagram.com/alyoshasinger)

У свою чергу новоспечений батько Тарас Тополя зізнався, що він поки до кінця не усвідомив, що у нього народилася дочка. І що у нього особливі почуття, не так, як з синами.

Співачка також розповіла, що Маша більше схожа на тата.

"Здійснилася моя мрія, дитина схожа на батька. Вона чорнява, у неї темні очі, у неї ямочка на підборідді, у неї носик папи. Вона вся батькова" - зазначила багатодітна мама.

Раніше Тарас Тополя зворушив сімейним фото з Alyosha і їх новонародженою донькою.

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