Перший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото

Сімейство у повному складі побувало на великодній службі
Відома телеведуча Лілія Ребрик - щаслива дружина і мати, причому молодшій доньці Поліні лише 30 квітня виповниться рік. Так що для дитини це перший Великдень - і перше світле свято для родини у такому складі. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася цікавими знімками.
Сімейство у повному складі побувало на великодній службі і освятило пасочки. Лілія та її чоловік Андрій Дикий позували з доньками Діаною і Поліною біля церкви, тримаючи в руках великодні кошики, а також всередині храму.
Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)
Однорічна дівчинка з цікавістю вивчала все навколо і всі просто-таки сяють щастям і святковим настроєм.
Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)
"Христос Воскрес! Щастя й миру... Перший наш Великдень вчотирьох", - написала Ребрик під публікацією.
Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники ведучої розчулюються милим фото і вітають її і її родину зі святом.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик підкорила повітряним образом у сукні-вишиванці.
Ми також писали, що Лілія Ребрик з донькою захопили розтяжкою на барвистих фото з відпочинку в Єгипті.
Раніше Лілія Ребрик похвалилася обкладинкою модного глянцю, для якого знялася з чоловіком і доньками. Вона вперше показала обличчя молодшої дитини.