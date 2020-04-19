Перша в нашому сімейному житті: Дмитро Комаров похвалився паскою, що спекла його дружина

У цьому році Дмитро Комаров вперше святкує Великдень в новому статус одруженого чоловіка - адже минулого літа він одружився з ведучою та моделлю Олександрою Кучеренко. 22-річна красуня відповідально підійшла до підготовки - як зізналася Саша, це одне з її улюблених свят. Вона вже встигла декорувати яйця з допомогою вельми незвичайного способу, яким поділилася і з користувачами мережі. Також дівчина вперше в житті спекла паску - і за словами її чоловіка, вийшло у неї просто чудово!

Кулінарними талантами коханої Дмитро похвалився на своїй сторінці в Instagram. Телемандрівник поділився сонячним фото, на якому він позує з красивим блюдом, на якому викладені паска і крашанки. Комаров похвалив дружину, а також згадав про великодні традиції своєї сім'ї.

"Сьогодні зранку моя дружина спекла неймовірно ароматну, красиву і апетитну паску. Першу в нашому сімейному житті. Не терпиться спробувати. Вчора Саша своїми руками дуже креативно прикрасила великодні яйця. Ми разом з вами дуже чекаємо на це свято, адже ще з дитинства звикли, що Воскресіння Христове – один з найсвітліших днів у році. В прямому і переносному сенсі. Зустрічі з рідними, перші пікніки і нескінченне відчуття щастя. Ну хто в дитинстві не любив традиційну великодню гру – битва фарбованими яйцями?) І, звичайно ж, практично кожен з нас (навіть той, хто не ходить до церкви регулярно) бував на пасхальній службі.



Фото: Дмитро Комаров (instagram.com/komarovmir)

Особисто я все життя в день Воскресіння Христового насамперед пробував освячену паску, яку моя мама приносила з церкви. Я дуже люблю і поважаю цю традицію, але свою маму я люблю більше", - поділився шоумен.

Дмитро закликав усіх бути відповідальними і в цьому році утриматися від відвідування церкви через епідемію коронавіруса.

"Тому в цьому році я вперше попросив її не йти в церкву, не освячувати продукти, залишитися вдома. І мама вперше не піде, за що я їй дуже вдячний. Я не в праві вам щось радити, просити або нав'язувати свою думку. Віра – це дуже особисте. Але хочу сказати одну важливу думку, яку в різних інтерпретаціях і формулюваннях не раз чув в експедиціях по всьому світу. Якщо узагальнити, то можна сказати так: незалежно від того, яку релігію ви сповідуєте, Бог – всередині вас. Він в кожному з нас з вами. І зовсім не обов'язково йти в церкву, щоб з ним поспілкуватися. Як не обов'язково йти в храм, щоб молитися.



Воскресіння Христове співпало з пандемією, і сьогодні найбільший фактор ризику – місця масового скупчення людей. Я і мої близькі в цьому році не підуть в храм. Чим більше людей прийме таке рішення - тим швидше ми вийдемо з пандемії та карантину, більше життів збережемо і допоможемо нашим героям-лікарям.



З Воскресінням Христовим! Бажаю кожному з вас любові, добра, миру і світлого свята Пасхи вдома, в колі сім'ї. І головне – здоров'я. Бережіть себе і рідних!" - підсумував Дмитро.

Кучеренко теж опублікувала святковий знімок, на якому зображена з кошиком фарбованих яєць і маленькою пасочкою з написом "100". Таким чином вона вирішила відсвяткувати те, що кількість її підписників в Instagram перевалила за 100 тисяч.

Ведуча поділилася своєю радістю та привітала усіх зі світлим святом Великодня.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

"Воскресіння Христове – це день життя, віри, добра, любові, розуміння, і саме на мій погляд головне - єднання. Такого єднання, яке здатне допомогти впоратися навіть з самими глобальними світовими проблемами. Ми по домівках, але все одно ми разом. І відчуваємо неймовірну енергію цього особливого дня. Я вдячна долі за те, що мене в життя оточує стільки чудових... хоча, не буду стримувати себе - найкращих людей. І в реальному житті, і у віртуальному, яке сьогодні стало не менш важливим, ніж реальне. Адже поки у всьому світі карантин, ми спілкуємося і вітаємо один одного саме через інтернет.

Так співпало, що якраз на Великдень вас, моїх віртуальних однодумців, стало більше 100 000 осіб. З більшістю з вас я, на жаль, не знайома особисто, але люблю вас, мої віртуальні друзі. У нас особлива група – дуже добра, позитивна, світла, де зібралися люди з дуже правильними інтересами та поглядами на життя. Саме тому ми спілкуємося навіть у такий важливий день)) Але найбільше мені подобається, що в нашій групі немає ніякого негативу, а добро завжди перемагає.



Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Зараз, коли в світі пандемія і треба фізично дотримуватися дистанції, стало особливо важливим не втрачати комунікацію і спілкування. І я дуже рада, що маю можливість привітати вас тут і від душі побажати любові і всього найкращого вам і вашим родинам. І звичайно ж сказати: «Христос Воскрес»!" - емоційно звернулася до шанувальників Саша.

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розповіла про домашній догляд за собою, особливо актуальний під час карантину.