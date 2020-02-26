Перша леді: Олена Кравець зраділа, коли її змусили заплакати на камеру

Напередодні великого концерту Ріапобой у столичному Палаці спорту (8 березня) актриса «Кварталу 95» розповіла про дружбу з музикантом. Сама ж Олена Кравець щосили готується до виступу в «Вечірньому Кварталі» у Палаці «Україна» 17 і 18 березня.

- Олено, розкажіть, як відбулося ваше знайомство з Дімою Шуровим?

- Спочатку було все-таки знайомство з його творчістю. Це був альбом «Прості речі», який ми заслухали буквально до дірок по дорозі до Кривого Рогу. У нас в родині навіть утворився своєрідний міні-фан-клуб Pianoбой, настільки ми закохалися у творчість Діми. До речі, моя улюблена пісня з його репертуару – це «Полуничне небо».

Олена Кравець та Дмитро Шуров

Вже потім ми з Дімою познайомилися в реальному житті. Він брав участь у нашому «Вечірньому Кварталі», пізніше написав саундтрек до «Слуги народу», «Жіночого Кварталу». Взагалі, зізнаюся, дуже приємно усвідомлювати той факт, що до продукту, який ти робиш, причетний ще й такий талановитий музикант як Діма Шуров.

- Скільки разів ви бували на його концертах?

- Ой, ми бували на дуже багатьох його виступах. Найбільше запам'ятався концерт в Stereo Plaza, коли у Діми за спиною були великі крила. А взагалі ми з сім'єю намагаємося не пропускати його виступів. По-перше, живе виконання навіть вже знайомих пісень завжди наповнені якимось ексклюзивом. У цей момент ти відчуваєш себе частинкою світу самого музиканта. По-друге, на своїх концертах Діма ніби додає електрики у повітря своєю енергетикою та харизмою. У нього ж завжди все дуже по-чесному з глядачем. Він не суперечить нічому, що пише, що грає, і що співає. Напевно, саме тому, після концерту виходиш на вулицю в якомусь неземному стані.

- Ви також знялися у кліпі Ріапобой на пісню «Перша Леді». Ви відразу відгукнулися на його пропозицію?

- Так. Як тільки Діма мені написав і розповів, про що буде пісня, і в чому її основний зміст. Ну, а коли я дізналася, що знімати буде Тоня Ноябрьова, і мені доведеться в кадрі ще й плакати, тут я взагалі неймовірно зраділа (посміхається). Тому що такі пропозиції приходять рідко. А ми ж, жінки, любимо дати волю емоціям. І мені дійсно було цікаво спробувати себе у новій ролі. Де потрібно було не посміятися, чи не розсмішити, а, навпаки, поплакати.

PIANOБОЙ feat. ALINA PASH - Перша Леді

- У результаті, скільки дублів пішло на зйомки цих сцен?

- Не повірите, але ми зняли все з першого дубля! Спочатку, по правді, я теж думала, що буде складно. Але талант Тоні у тому, що вона вміє обволікати актора всією своєю увагою і присутністю в моменті. Вона просто запитала мене, що мені самій потрібно, щоб на камеру дати цей стан. Ну я і розповіла, яку пісню включити, під яку можу легко розплакатися.