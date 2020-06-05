Знову перша: 22-річна Кайлі Дженнер стала найбільш високооплачуваною зіркою за версією Forbes

Кайлі Дженнер, яка нещодавно втратила статус мільярдерки, знову опинилася в рейтингах фінансово успішних знаменитостей. Причому на першій сходинці. Цього разу видання, яке позбавило 22-річну бізнесвумен почесного титулу, вручило їй новий. Тепер вона очолила список найбільш високооплачуваних зірок, врахувавши їх прибуток за минулий рік. До речі, в минулому році це звання забрала собі американська співачка Тейлор Свіфт.

Одна з сестер знаменитої династії в минулому році заробила 590 мільйонів доларів. Такий успіх красуні забезпечила співпраця з косметичною компанією Coty, якій знаменитість продала 51% відсоток свого бренду Kylie Cosmetics. Так що Кайлі знову на коні.

Кайлі вміє заробляти (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що на другій сходинці у рейтингу ще одна персона з сімейства Кардашьян-Дженнер – реп-виконавець і чоловік Кім Кардашьян Каньє Уест. 42-річний музикант заробив 170 мільйонів доларів. Правда, завдяки бізнес-талантам, а не виступам. Його лінія Yeezy здобула величезну популярність за останні кілька років. Замикає трійку лідерів 38-річний тенісист Роджер Федерер, заробіток якого склав 106, 3 мільйони доларів. За ними слідують Кріштіану Роналду (105 млн), Ліонель Мессі (104 млн), Тайлер Перрі (97 млн), Неймар (95,5 млн), Говард Стерн (90 млн), Леброн Джеймс (88,2 млн), Дуейн Джонс(87,5 млн).

Кайлі знову найперша (фото: instagram.com/kyliejenner)

А от в особистому житті красуні поки що кардинальних змін не відбулося. У мережі раз з'являються чутки про возз'єднання Кайлі та її екс-бойфренда Тревіса Скотта. Але, як запевняють інсайдери, поки що справа до романтичних стосунків не дійшла. Вони залишаються суто діловими. У той же час пара тепло спілкується, часто зустрічається заради дочки. За чутками, Тревіс дуже сподівається, що серце коханої все ж розтане. У той же час життєві цілі молодих людей дуже різні, що заважає їх возз'єднанню. Минулого місяця Кайлі ніжно привітала свого батька дитини з днем народження, сказавши, що завжди буде любити його. Такі слова знову вселили надію у фанатів пари. Що ж, поживемо, побачимо.