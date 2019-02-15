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Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.02.2019 - 16:44
Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений
Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

У Норт з'явився завидний наречений, який підносить їй дорогі подарунки

Схоже, дочка зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян та репера Каньє Уеста, незважаючи на юний вік, вже почала влаштовувати своє особисте життя і обзавелася завидним нареченим. Ним виявився не хто інший, як син репера Consequence Кайден. Фото парочки опубліковані на його сторінці в Instagram.

7-річний коханий дівчинки регулярно задаровує її подарунками і з задоволенням проводить час з юною нареченою. На одному зі знімків він обійняв за плечі ошатну Норт, а на іншому сидить з нею на лавці і заливисто сміється.

Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений

Фото: Норт и Кайден (instagram.com/caiden817)

"Норт, Сейнт і я чудово провели час на ігровому центрі. Це було так весело", - зазначив хлопчик.

Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений

Фото: Норт, Сейнт і Кайден (instagram.com/caiden817)

Схоже, що і подарунок до Дня Закоханих, який Кайден тримає в руках також був призначений його коханої з відомої родини, хоча самої дами серця на фото і немає. "Кохання в повітрі", - запевнив юний романтик.

Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений

Фото: наречений Норт Кайден (instagram.com/caiden817)

Треба сказати, що подарунки 5-річної красуні Кайден робить зовсім не дитячі. Так, на одному з фото він зображений з пакетиком, на якому видніється напис Tiffany & Co. "Передаю привіт Норті. Дівчинко, скоро побачимося!" - заявляє хлопець.

Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений

Фото: наречений Норт Кайден (instagram.com/caiden817)

Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений

Фото: наречений Норт Кайден (instagram.com/caiden817)

Сім'я Норт, як виявилося, зовсім не проти перспективного майбутнього зятя. На одному з фото разом з хлопчиком відображені Кім і Каньє, а це означає, що шлях до серця батьків нареченої він вже знайшов.

Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений

Фото: Кім Кардашьян, Каньє Уест і наречений Норт Кайден (instagram.com/caiden817)

Нагадаємо, що Кім Кардашьян переживає зараз не найкращий час – у зірки реаліті-шоу загострилося хронічне захворювання.

Раніше Кім Кардашьян влаштувала гучну вечірку для молодшої дочки Чикаго, запросивши казкових персонажів.

До слова, нещодавно Кім Кардашьян зважилася на кардинальну зміну іміджу і показала свої експерименти із зовнішністю.

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Новини України звездаКім Кардашян
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