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"Пережив легкий шок": Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2019 - 20:51
"Пережив легкий шок": Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії
Фото: Олександр Скічко (instagram.com/aleksandrskichko)

Телеведучий з дружиною побував на африканському сафарі і поділився яскравими враженнями від поїздки

Популярний української телеведучий і шоумен Олександр Скічко, який розвеселив мережу кумедною новорічної історією, вирушив разом з дружиною Єлизаветою Юрушевою на відпочинок в Кенії.

Правда, подорож була непростою і зайняло цілу добу. На артиста справило незабутнє враження африканське сафарі і внутрішній переліт.

"Зараз пів сьомої ранку. Ми прилетіли в столиці Кенії, Найробі, ще не поселилися до готелю, але збираємось на сафарі", - заявив Скічко на камеру в "сториз".

&quot;Пережив легкий шок&quot;: Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

Фото: Олександр Скічко з дружиною (instagram.com/aleksandrskichko)

"Отже, друзі, всього 24 години в дорозі і ми добралися до місця призначення! Це Кенія, Африка! На фото впевнений у собі хлопець, який пережив легкий шок після посадки кукурузника на звичайне поле, тут місцеві називають це аеропорт! Відчуття незвичайні", - розповів шоумен.

&quot;Пережив легкий шок&quot;: Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

Фото: Олександр Скічко (instagram.com/aleksandrskichko)

Також він показав диких тварин, які вільно розгулюють по заповідній зоні, ведучий був у захваті від близькості африканських мешканців до людини.

&quot;Пережив легкий шок&quot;: Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

Фото: африканські тварини (instagram.com/aleksandrskichko)

&quot;Пережив легкий шок&quot;: Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

Фото: африканські тварини (instagram.com/aleksandrskichko)

Передплатники телезірки також розділили його захват від побаченого. А деякі поділися своїм туристичним досвідом.

"Вау! Круто! Їдеш, а навколо жирафи, носороги", "Круто молодець, це хоч кукуруздник, а я взагалі літала на планері маленькому, і його від вітру хитало, так було стрьомно, але воно того варте", "Круто. Саша ви молодець що подорожуєте», «Клас! Гарного вам відпочинку!" - писали коментатори.

&quot;Пережив легкий шок&quot;: Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

&quot;Пережив легкий шок&quot;: Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

&quot;Пережив легкий шок&quot;: Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

Скріншот коментарів (instagram.com/aleksandrskichko)

Також на своїй сторінці в Intagram кадрами з поїздки поділилася і Єлизавета Юрушева. Вона позує на джипі, а на задньому фоні мирно пасеться стадо носорогів.

&quot;Пережив легкий шок&quot;: Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

Фото: Єлизавета Юрушева з сином і чоловіком (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

&quot;Пережив легкий шок&quot;: Скічко екстремально відпочив з дружиною в Кенії

Фото: Єлизавета Юрушева (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

Нагадаємо, що на відпочинок також вирушила зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов. Підписники ведучої навіть встигли запідозрити її в цікавому положенні.

До речі, віддається дозвільному відпочинку також і Настя Каменських. Співачка ділиться спокусливими знімками в бікіні біля басейну.

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