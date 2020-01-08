Не переварюю: Іраклі Макацарія відверто зізнався, що його дратує в жінках

В ексклюзивному інтерв'ю для програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Іраклі Макацарія, який раніше прокоментував чутки про роман з Мариною Боржемською, розповів про готовність до серйозних стосунків і поділився подробицями, яка жінка здатна підкорити його серце.

Догодити цьому чоловікові непросто. Навіть, якщо національність і сфера діяльності майбутньої обраниці для Іраклі Макацарія не мають значення, то є речі, з якими він миритися не зможе. У відвертій розмові з журналістами каналу «Україна» відомий чоловік розповів, які риси жінки можуть його відштовхнути, а які навпаки.

«По-перше, нахабство. Надзвичайна ненормована енергетика, яку я не переварюю. Для мене це дуже безграмотно. Штучність – це теж буває. Ти, в принципі, думаєш, що людина намагається показати і проявити себе трохи по-іншому, ніж вона є насправді. Але, чим більш достойно і спокійніше дівчина поводиться – це дуже сильно привертає увагу, – прокоментував Іраклі Макацарія в програмі «Ранок з Україною». – Щоб дівчина була благородна, добра – це базові моменти, на які я звертаю увагу».

Чоловік також зазначив, що не переносить пристрасне з’ясування відносин і ревнощі. Незважаючи на гарячу кров, на це холостяк витрачати свій час і нерви не збирається.

«Були ситуації, коли це дратувало дівчину – я був у відносинах. Якщо людина впевнена у собі, я думаю, що вона не буде ревнувати, бо якщо у відносинах дівчина вирішила кудись в інший бік подивитися і вона про це задумалася, значить тобі не потрібна ця дівчина», – поділився чоловік.

Крім того, Іраклі Макацарія зізнався, що не просто готовий на тривалі стосунки з дівчиною, він також замислюється про створення сім’ї і мріє про дітей.

«Я вважаю, що кожна нормальна людина про це думає і бажає. У мене вже давно є величезне бажання, але тільки бажання замало. Мені краще почекати трохи і 100% відчути свою другу половинку, дівчину, з якою я дійсно хотів би розділяти все, аніж просто, тому що це треба. Кожен раз наше спілкування з батьками, з мамою, з сестрою, з татом: «Ну, коли, давай вже!». Ясна річ, я сам вже прекрасно розумію, але немає певної формули або якогось віку, коли ти повинен 100% одружитися», – розповів Іраклі Макацарія в ефірі каналу« Україна».

Нагадаємо, не так давно Іраклі Макацарія поміркував про таланти майбутньої дружини. Завидний холостяк зазначив, що було б непогано, щоб його обраниця вміла співати.