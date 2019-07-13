"Переглядаю і плачу": Регіна Тодоренко підкорила мережу зворушливими весільними кадрами

Регіна Тодоренко і Влад Топалов 3 липня відзначили пишне весілля в Італії. Пара вирішила зробити захід закритим і навіть попросила гостей не знімати те, що відбувається, на камеру, але в мережу кожен раз потрапляли окремі фото та відео з події. Та й самі молодята почали поступово ділитися кадрами зі свята. Регіна вирішила не мучити шанувальників в очікуванні і анонсувала вихід цілого фільму про своє незабутне весілля, а поки опублікувала в Instagram окремі ролики, які за лічені години зібрали тисячі лайків та коментарів.

На одному з відео Регіна і Влад обмінюються весільними клятвами і обіцянками. Раніше в мережу просочився аналогічний ролик, але пізніше він був видалений. Тепер шанувальники змогли знову насолодитися зворушливими зізнаннями пари і разом з ними ще раз пережити цей душевний момент.

"Я переглядаю і плачу! А ви?" - поцікавилися ведуча у фанів.

Також вона показала унікальні кадри з весілля, на яких пара танцює, співає і веселиться разом з гостями. Калейдоскоп з яскравих картин Регіна супроводила емоційним текстом. Вона зізналася, що завжди хотіла весілля, немов у кіно, і її свято виявився саме таким.

"Я все життя мріяла зніматися в голлівудському кіно! Іноді я навіть уявляла себе героїнею Джулії Робертс у фільмі "Красуня", іноді мені хотілося опинитися у фільмі "Ла-ла-ленд", танцювати і співати разом з героями. Але я ніколи не думала, що моїм першим голлівудським фільмом стане наше з ВМ весільне кіно! Це відео так тонко передає атмосферу свята, яка панувала в той день", - написала зірка.

Шанувальники повністю розділили думку Регіни і прийшли в повний захват від короткометражки про найщасливіший день з життя зіркової пари.

"Це нереально круто", "Мурашки по шкірі!", "Ви кращі, ні слова більше!", "Як приємно дивитися і чути це. Рада, що в житті залишилася любов і романтика", "Дуже круто і зворушливо! Прям на серці світліше і тепліше стало. Люблю коли людям добре і коли вони радіють!", "Дуже гарно і щиро, просто до сліз! Щастя вам всім величезного! І спасибі за ті гарні емоції, що даруєте нам!", "Блін, я теж плачу. Диснеївська казка прям! Любові вам! Пронесіть це почуття через роки, до самої старості!" – бажали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко потішила курйозним відео з Владом Топаловим, зробленим під час відпочинку пари в Греції.

Нагадаємо, що Влад Топалов здивував мережу пікантними подробицями медового місяця.