Переповнені коханням: Потап і Каменських в білосніжних образах показали пристрасний поцілунок на камеру

Потап і Настя Каменських в суботу, 23 травня, відзначили річницю весілля. Правда, репер натякнув, що до масштабного одруження пара вже була сім'єю, закохані давно жили разом, але це ретельно приховували, але і кохання у їхніх серцях зародилася далеко не відразу. У якийсь момент продюсер виріши не бігти від своїх почуттів, і будь-якою ціною завоювати серце темпераментної красуні. Це у нього блискуче вийшло! Тепер Настя опублікувала щасливе відео з дому, на якому знову перетворилася в наречену в білосніжному вбранні, а поруч з нею красувався коханий чоловік у total white.

Так, ролик змонтований під новою пісню співачки "Спогади". Настя в білосніжній сукні з великим декольте і піджаку в тон, а також білому обручі з розпущеним волоссям променисто посміхається, і цілує в губи коханого чоловіка. Потап не приховує щастя в очах, він вибрав для домашньої зйомки білосніжний бомбер, футболку і брюки в тон і танцює, ловлячи ритм і повторюючи мелодії.

"Нескінченне кохання", - написала англійською співачка. Шанувальники не змогли стримати свого захвату, спостерігаючи за щасливою парою.

Мене так ніхто не кохав: Потап зважився на особисте зізнання про стосунки з Каменських

Так ніжно

Аааа, як мило

Кльові! Позитивні! Закохані! Залишайтеся таким же. P. S. Як дізналася про ваше весілля, весь день сльози котилися від щастя

Класні такі

Настя, дивлячись на Вас. завжди хочеться посміхатися!

Щасливі які!

Очі переповнені коханням. Ви супер!

А очі світяться від щастя

Найкрасивіша пара

Ви неймовірні!

Скріншот коментарів

До речі, в сторіз Настя показала чудовий білосніжний букет, подарований їй чоловіком в знаменну дату.

Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що Потап і Настя в річницю весілля обмінялися ніжними словами і зізнаннями в соцмережі.