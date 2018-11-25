"Надлишок естетики": Тіна Кароль захопила новим сміливим нарядом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tinakaroll)

Знімки вже підкорили шанувальників

Популярна українська співачка Тіна Кароль показалася шанувальникам в новому сміливому й відвертому вбранні. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, на опублікованому фото видно Тіну Кароль у відвертій прозорій майці й довгій білій сукні з вирізом. Це стало причиною бурхливого обговорення серед шанувальників співачки.

Фото: Тіна Кароль у відвертому вбранні (instagram.com/tina_karol)

"Які шикарні фото", - сказала користувач Ліза Денс.

"Тіна, ти неймовірна", - підкреслила юзер Лера Пирякина.

"Сонечко прекрасне", - сказала користувач Наталія Костюк.

"Вмираю від надлишку естетики", - уточнив юзер "Трохи доросла".

"Які гарні фото. Настрій супер з самого ранку. Безмежно люблю", - підкреслила користувач Марія Мороз.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, як стала родичкою Ірми Вітовської. Але за словами Кароль, вони зустрічаються не часто, тому що у всіх різні графіки.Також співачка згадала, як сватала брата Станіслава з сестрою Ірми Вітовської, Наталею.

Раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом без макіяжу.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забула російську мову, а українською говорить з акцентом.

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