"Передаю вміння": Лілія Ребрик з донькою захопили розтяжкою на барвистих фото

Популярна телеведуча Лілія Ребрик разом з чоловіком і двома дочками Діаною і Поліною вирушила на довгоочікуваний відпочинок до моря - сім'я у відпустці в Єгипті. Однак і там вона не розслабляється і підтримує себе у формі, а заодно і передає вміння і любов до спорту старшій дочці. На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася барвистими фото і відео, на яких вона демонструє свою фірмову розтяжку.

Зазначимо, що ведуча і актриса серйозно займалася художньою гімнастикою в дитинстві і юності і навіть стала в 13 років майстром спорту. Не дивно, що вона досі вражає гнучкістю і грацією! На фото Лілія позувала в яскравому червоному платті в горошок і босоніж, а 6-річна Діана - в шортах і футболці, а також рожевих кросівках. Спочатку чарівна парочка зробила ефектний знімок в стрибку.

"Ну і мій фірмовий традиційний стрибок. Передаю вміння підростаючому поколінню!)))" - зазначила Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

Після чого мама з донькою блиснули розтяжкою, задерши ноги на пальму. Звичайно, дівчинка поки що не дотягує до рівня мами.

"Такого єгипетські пальми ще точно не бачили", - з гумором прокоментувала зіркова мама.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

Ну і наостанок вона остаточно вразила фоловерів, опублікувавши вражаюче відео свого шапагата в стрибку.

"..І зовсім не обов'язково шукати тренажерний зал і спортивну форму. Було б бажання тримати себе у формі", - заявила Лілія.

Відео: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники телезірки залишилися в захваті від її спортивної форми, а також замилувались спільним фото з донечкою.

"Весела сімейка. потрібно і собі повчитись"

"Лілія ви супер"

"Вау! Як гарно! Ви надихаєте нас!"

"Попрыгушки-реготухи"

"Ви просто позитив"

"Спробувала зробити, як ви трохи в травматологію не поїхала..."

"Класна розтяжка у мами!!!"

"Клас, не дражни Волочкову"

"Мілашні красуні"

"Клас))) діачатка-цукерочки!!! Обожнюю дивитись Ваші нові фотки з родиною)"

"Ну мама дає!!!"

"Радію, дивлюсь на Вас,ви така класна і енергійна.Дай Бог Вам здоров'я і вашим дітям"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик підкорила фото в пікантному купальнику на відпочинку в Єгипті.

Ми також повідомляли, що Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким і дітьми знялася для відомого глянцевого видання Viva! Вона вперше показала обличчя молодшої доньки Поліни.

Раніше Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким блищала в розкішному вечірньому образі на кінопремії Золота дзиґа 2019.