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"Перебрав трохи на сонечку": Влад Топалов поділився забавним фото з сином

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Чоловік Регіни Тодоренко пожартував про "тяжке життя" малюка

Чоловік Регіни Тодоренко, російський артист Влад Топалов нерідко радує шанувальників милими фото їх синочка Михайлика, а також розповідає про те, як росте і розвивається малюк. На цей раз музикант, який нещодавно розговорився про мінливості взаємовідносин з підписниками у мережі, з властивим йому гумором показав "важке" життя дитини на дачі.

На своїй сторінці в Instagram Влад опублікував зворушливе фото, на якому 8-місячний Майкл (так дитину називають в родині) солодко заснув, сидячи у візку і уткнувшись головою в її ручку.

Виконавець жартівливо зазначив, що це його батьки так втомили, або ж він переборщив з шампанським.

"Дачний сезон...... перебрав трохи на сонечку з шампанським..... стомилася людина! Плюс батьки дістали. Життя важке нині у МВ", - прокоментував Топалов.

Фото: Влад Топалов показав сина (instagram.com/vladtopalovofficial)

Регіна Тодоренко підтримала жарт чоловіка, додавши свій коментар: "Він тримався до останнього".

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Численні фолловери артиста теж оцінили його почуття гумору і подякували за такий позитивний і смішний кадр, розчулюючись солодким малюком.

  • Важке життя немовляти)))
  • Такий вже великий! як швидко ростуть чужі діти) здоров'я і щастя малюкові
  • Такий ведмедик мимимишка
  • Радість в житті, улюблені діти ...
  • Угулялся малюк
  • Моя ти бубка солодка
  • Довели людини
  • Як швидко летить час
  • Втомили Ведмедика, замучили батьки
  • Зате вам трохи тиші
  • Головне,щоб веселіше штуками не захопився!)

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко зважилася на одкровення про не завжди просте життя з Владом Топаловим. З'ясувалося, що разом подружжя відвідують сімейного психолога. Як зазначила телеведуча, у Топалова досить складний характер.

Раніше Регіна Тодоренко вперше показала обличчя синочка Михайлика або, як вона його називає, Майкла, знявшись з ним в рекламі.

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