"Перебрав трохи на сонечку": Влад Топалов поділився забавним фото з сином

Чоловік Регіни Тодоренко, російський артист Влад Топалов нерідко радує шанувальників милими фото їх синочка Михайлика, а також розповідає про те, як росте і розвивається малюк. На цей раз музикант, який нещодавно розговорився про мінливості взаємовідносин з підписниками у мережі, з властивим йому гумором показав "важке" життя дитини на дачі.

На своїй сторінці в Instagram Влад опублікував зворушливе фото, на якому 8-місячний Майкл (так дитину називають в родині) солодко заснув, сидячи у візку і уткнувшись головою в її ручку.

Виконавець жартівливо зазначив, що це його батьки так втомили, або ж він переборщив з шампанським.

"Дачний сезон...... перебрав трохи на сонечку з шампанським..... стомилася людина! Плюс батьки дістали. Життя важке нині у МВ", - прокоментував Топалов.

Фото: Влад Топалов показав сина (instagram.com/vladtopalovofficial)

Регіна Тодоренко підтримала жарт чоловіка, додавши свій коментар: "Він тримався до останнього".

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Численні фолловери артиста теж оцінили його почуття гумору і подякували за такий позитивний і смішний кадр, розчулюючись солодким малюком.

Важке життя немовляти)))

Такий вже великий! як швидко ростуть чужі діти) здоров'я і щастя малюкові

Такий ведмедик мимимишка

Радість в житті, улюблені діти ...

Угулялся малюк

Моя ти бубка солодка

Довели людини

Як швидко летить час

Втомили Ведмедика, замучили батьки

Зате вам трохи тиші

Головне,щоб веселіше штуками не захопився!)

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко зважилася на одкровення про не завжди просте життя з Владом Топаловим. З'ясувалося, що разом подружжя відвідують сімейного психолога. Як зазначила телеведуча, у Топалова досить складний характер.

Раніше Регіна Тодоренко вперше показала обличчя синочка Михайлика або, як вона його називає, Майкла, знявшись з ним в рекламі.