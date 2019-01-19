"Перебір!": Лобода виступила в Москві з голими грудьми (фото)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники вважають, що вбрання української співачки було занадто відвертим

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка через операції перенесла концерти в Москві на 17, 18 і 20 січня, шокувала публіку голим нарядом. Фанати рознесли артистку не тільки через непристойний костюм, але і через погане виконання пісень. Можливо, два дні виступи поспіль – надто напружений графік для співачки, вважають в мережі. Про це шанувальники написали під публікацією в Instagram.

Світлана Лобода для виступу обрала костюм з екстремальним декольте.

Світлана Лобода на виступі в Crocus City Hall (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Багатьох фанатів порадувала відвертість знімка, багатьох засмутила. Більшість шанувальників порахували подібне з боку Світлани зайвою розбещеністю.

"Перебір!", "Мабуть, скоро на концертах голими виступати", "А коли ви гола вийдите вже? Трохи залишилося, ні?", "Повний відстій!!! Фу", "Світлана, пора додому!!!", "Одягнися!", "Так, явно перебір, дуже сильно оголена! Втрачається цінність і таємничість!", "Скільки за годину?", — пишуть шанувальники.

Не без уваги залишилося й смисловий зміст шоу.

"Концерти всі однотипні і нецікаві", "На годину затримала, співає огидно! Частина пісень ніби під фанеру! Краще б не ходили", - обурюються фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Раніше ми писали, що Світлана Лобода з дочкою відпочила на Мальдівах. Вона з задоволенням ділилась яскравими сонячними знімками з райського острова, не упускаючи можливості показати на камеру стрункі форми.

До речі, в останній день відпустки Світлана Лобода вирішила навідатися на місцеву дискотеку і навіть станцювала відвертий запальний танець, зірвавши захоплені компліменти шанувальників.

Відео: РБК-Україна