Педан поділився відвертою історією: найважче з того, чим я займався

Відомий телеведучий і шоумен Олександр Педан напередодні Дня серфера згадав, як вперше став на дошку.

Як виявилося, ведучий реаліті "Екси" і суддя шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі" займається сапбордингом, кайт- і вейксерфингом, а від недавно ще й яхтингом. Але найбільша любов у нього - до серфінгу, і почалася вона близько десяти років тому.

"Ми відпочивали з дружиною на Балі. Жили вдвох у номері за 11 доларів з харчуванням. Було це десять років тому (посміхається). Ось тоді я вперше став на серф. Це було моєю мрією ще з моменту виходу фільму "На гребені хвилі" з Кіану Рівзом. Дружині не зайшло - вона боїться бурхливого океану. А у мене виходило непогано. Однак вдруге я став на дошку вже через чотири роки. І довелося всьому вчитися заново", - розповів ведучий в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Олександр Педан шанувальник водних видів спорту (фото з архіву ведучого)

Серфінг - це вид спорту, що вимагає постійних занять, пояснює Педан. Раз або два в рік покататися недостатньо.

"Йому потрібно приділяти багато часу і уваги. І поки серфінг - найскладніше з того, чим я займався. Якщо їздити кудись раз чи два на рік кататися на серфі, то тільки тиждень потрібно згадувати, чого навчився минулого разу. І вже пора повертатися з подорожі додому. Але можливості кинути все - сім'ю, дітей, роботу - і полетіти на три місяці на Балі, щоб кататися на серфі, у мене немає", - зазначив Олександр.

В Україні ж краще займатися серфінгом взимку в Одесі, радить зірковий телеведучий. Але для цього потрібен дуже теплий гідрокостюм.

Олександр Педан шанувальник водних видів спорту (фото з архіву ведучого)

Раніше ми писали про те, що Педан порвав три пари штанів за один знімальний день.