"Парочка": Катя Осадча зачарувала мережу ніжним селфі з Юрієм Горбуновим

Фанати засипали подружжя розчуленими коментарями
Популярна телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно відсвяткувала свій 36-й день народження, воліє поки не показувати обличчя дворічного синочка, проте з задоволенням ділиться милими кадрами з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим. Подібні фото завжди викликають хвилю розчулення у користувачів мережі - так вийшло і в цей раз.
Осадча опублікувала ніжне селфі з чоловіком, зроблене на якомусь світському заході, так як обидва вони одягнені дуже ошатно. На обличчі у Каті гарний макіяж, також варто відзначити ефектний обідок в волоссі з блискучими камінчиками і елегантну прикрасу на шиї.
Подружжя щасливо посміхаються і виглядають дуже закоханими і трепетними.
"Парочка :)", - прокоментувала чарівний знімок ведуча.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Розчулені підписники залишили безліч теплих відгуків, відзначаючи, що з них вийшла дуже красива і явно щаслива пара.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб з Олегом Поліщуком. Пара прожила разом три роки у них народився син Ілля. В розриві відносин вона бачить і свою провину, але Катя вдячна цьому шлюбу за сина.
До речі, Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами дворічного сина. Ведучий поділився відео, на якому хлопчик із задоволенням грає на піаніно.