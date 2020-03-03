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Хлопці Горбуновы: Катя Осадча заумилувала абсолютним щастям сина і чоловіка

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Ведуча показала зустріч тата з синочком

Катя Осадча стала частіше публікувати фото з підрослим синочком Іваном, якому в кінці лютого виповнилося три роки. Зіркова родина разом з ведучим Юрієм Горубновым влаштувала для хлопчика веселе свято в дитячому саду. куди прийшли і його улюблені герої мульфільмів. Катя і її чоловік як і раніше не показують обличчя Івана шанувальникам, але ті все одно давно вловили сходтво хлопчика і його заменитого тата. Так, на новому знімку в Instagram мами він позує біля величезного вікна-вітрини і спостерігає урбаністичний пейзаж.

Іван розташувався на рскладном стільчику і з цікавістю споглядає у вікно. На хлопчикові – затишна сіра тепла кофта джинси модні масивні білі кросівки.

"Настрій - сидіти, споглядати і думати", - підписала кадр Катя.

Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова (Фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники теледіви тут же кинулися коментувати фото - не втримався навіть співак Віталій Козловський, який, до речі, обмежився смайлами. Так, шанувальники Каті порахували, що Іван з цього ракурсу схожий на маленького рибалку.

  • Як на риболовлі, схоже на вудку мигцем ,якщо подивитися
  • Красунчик
  • Гарненький
  • Цікавий, замислився
  • Як на рибальці
  • Гарно
  • Який він милий!
  • Цікаво, про що цей малюк думає?
  • Катю олівець у ручці, а папір? Івасик міг і щось вже намалювати. Чудова дитина
  • Маленький Юрчик

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" Катя показала миле фото батька і сина. Юрій тримає Івана на руках і щасливо посміхається, дивлячись на малюка. "Хлопці Горбунови", - підписала трепетний сімейний кадр ведуча.

Юрій Горбунов з сином (Фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча з'явилися в кадрі в стильному образі з оригінальним трендовим головним убором.

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