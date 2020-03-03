Хлопці Горбуновы: Катя Осадча заумилувала абсолютним щастям сина і чоловіка

Катя Осадча стала частіше публікувати фото з підрослим синочком Іваном, якому в кінці лютого виповнилося три роки. Зіркова родина разом з ведучим Юрієм Горубновым влаштувала для хлопчика веселе свято в дитячому саду. куди прийшли і його улюблені герої мульфільмів. Катя і її чоловік як і раніше не показують обличчя Івана шанувальникам, але ті все одно давно вловили сходтво хлопчика і його заменитого тата. Так, на новому знімку в Instagram мами він позує біля величезного вікна-вітрини і спостерігає урбаністичний пейзаж.

Іван розташувався на рскладном стільчику і з цікавістю споглядає у вікно. На хлопчикові – затишна сіра тепла кофта джинси модні масивні білі кросівки.

"Настрій - сидіти, споглядати і думати", - підписала кадр Катя.

Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова (Фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники теледіви тут же кинулися коментувати фото - не втримався навіть співак Віталій Козловський, який, до речі, обмежився смайлами. Так, шанувальники Каті порахували, що Іван з цього ракурсу схожий на маленького рибалку.

Як на риболовлі, схоже на вудку мигцем ,якщо подивитися

Красунчик

Гарненький

Цікавий, замислився

Як на рибальці

Гарно

Який він милий!

Цікаво, про що цей малюк думає?

Катю олівець у ручці, а папір? Івасик міг і щось вже намалювати. Чудова дитина

Маленький Юрчик

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" Катя показала миле фото батька і сина. Юрій тримає Івана на руках і щасливо посміхається, дивлячись на малюка. "Хлопці Горбунови", - підписала трепетний сімейний кадр ведуча.

Юрій Горбунов з сином (Фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча з'явилися в кадрі в стильному образі з оригінальним трендовим головним убором.