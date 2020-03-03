Хлопці Горбуновы: Катя Осадча заумилувала абсолютним щастям сина і чоловіка

Ведуча показала зустріч тата з синочком
Катя Осадча стала частіше публікувати фото з підрослим синочком Іваном, якому в кінці лютого виповнилося три роки. Зіркова родина разом з ведучим Юрієм Горубновым влаштувала для хлопчика веселе свято в дитячому саду. куди прийшли і його улюблені герої мульфільмів. Катя і її чоловік як і раніше не показують обличчя Івана шанувальникам, але ті все одно давно вловили сходтво хлопчика і його заменитого тата. Так, на новому знімку в Instagram мами він позує біля величезного вікна-вітрини і спостерігає урбаністичний пейзаж.
Іван розташувався на рскладном стільчику і з цікавістю споглядає у вікно. На хлопчикові – затишна сіра тепла кофта джинси модні масивні білі кросівки.
"Настрій - сидіти, споглядати і думати", - підписала кадр Катя.
Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова (Фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники теледіви тут же кинулися коментувати фото - не втримався навіть співак Віталій Козловський, який, до речі, обмежився смайлами. Так, шанувальники Каті порахували, що Іван з цього ракурсу схожий на маленького рибалку.
Скріншот коментарів
У розділі "сторіз" Катя показала миле фото батька і сина. Юрій тримає Івана на руках і щасливо посміхається, дивлячись на малюка. "Хлопці Горбунови", - підписала трепетний сімейний кадр ведуча.
Юрій Горбунов з сином (Фото: instagram.com/kosadcha)
Раніше Катя Осадча з'явилися в кадрі в стильному образі з оригінальним трендовим головним убором.