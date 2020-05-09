На паркет виходять: Холостяк 9 з нареченою підкорили веселим танцем

Пара-переможець романтичного реаліті Холостяк-9 Микита Добринін і Даша Квіткова були змушені через карантин перенести своє весілля, яке вони планували на 23 травня. Але вони не сумують і вирішили не скасовувати сам розпис, а саме торжество влаштують пізніше. А поки закохані із задоволенням діляться в мережі своїми "хроніками карантину" - наприклад, нещодавно вони зіграли в гру "було/не було" і відповіли на відверті і часом незручні питання на камеру. А в новій публікації вирішили вразити фанів парним танцем.

Забавний відеоролик Микита опублікував на своїй сторінці в Instagram. Вони з нареченою одягнені в зручний, але стильний домашній одяг - шоумен вибрав джинси і футболку цегляного кольору, а Даша відображена у вільному чорному костюмі - брюках і топі з рукавами.

На початку відео вони цілуються, а після під запальну музику починають синхронно рухатися. Вийшло дуже мило!

"На паркет виходять... Підходимо в наступний тур чи ні? Для уточнення, я поганий танцюрист, зате буду чудовим татом. Так що такий номер для мене— особистий рекорд", - поділився Добринін.

Деякі шанувальники відразу запідозрили, що Даша вагітна і засипали пару питаннями, не забуваючи і захоплюватися їх веселим танком.

найщиріша і крута пара!!!))) Немає слів. Ви умнички,будьте щасливі разом

Вже татом?

Щастя вам ,бережіть і любіть один одного

Ви суперські, можна дивитися на вас нескінченно. Танець вийшов приголомшливий

Позитивчики сладенькие!

20 Разів переглянула... Супер

Балдію від Вас

У вас три ТАК і ви проходите одразу у фінал

Класснючие такі...щирі.класна пара.Щастя вам!

А Даша вагітна ?

Як же приємно на вас дивитися, бережіть один одного

Танці, танцями, а хороших пап ще пошукати....

Запальні танці! Супер!!!

Ви такі солодкі, викликаєте посмішку

Відмінний номер!

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Даша Квіткова з Холостяк-9 похвалилася значним гардеробом.