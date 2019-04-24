"Париж з тобою красивіше": Настя Каменських показала активний ранок у Франції

Настя Каменських насолоджується відпочинком у Франції – романтичному місті Парижі. Вона з захопленням гуляє по його старовинним вуличками і не упускає можливості сфотографуватись на фоне пам'яток. Та й компанія у дівчини сама що ні на є приємна – у європейську столицю прилетів також і репер Потап, більш того, шанувальники запідозрили, що пара зупинилася в одному готелі, правда, артисти вперто мовчать на цей рахунок. Настя ж невпинно публикує знімки своїх парижсских канікул. До речі, дівчина не забуває на відпочинок та спорт. Так, вона показала в Instagram-акаунті свій активний ранок під час пробіжки.

Так, Настя займалася поруч з Лувром. Локацію вона вибрала дуже вдалу. Адже підписники змогли помилуватися не тільки скляною Пірамідою у дворі Наполеона, але і стрункими форами співачки. Щоправда, хто став автором фотосету, можна тільки здогадуватися.

"З Парижа з любов'ю!" - передала вона гарячий привіт своєму тренеру Андрію Хомицкому, натякнувши, що не забуває про регулярні фізичні навантаження.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Настя показала стріт-стайл фотосесію в ультрамодному тренчі, зручних укореченыих джинсах і кросівках. Життєрадісна і усміхнена зірка позує на фоні місцевих пам'яток і на повну наслаждется атмосферою, що панує навколо.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили активне проведення часу співачки і задарували її щирими компліментами.

"Дуже стильний і розслаблений лук. Неймовірно круто виглядає на Вас, Настя!", "Дуже красива", "Така життєрадісна", "Ти вся світишся! Виглядаєш приголомшливо!", "Цвітеш як весна", "Все дуже гармонійно", "Париж набагато красивіше з тобою", "Дуже красива, мініатюрна", - писали захоплені фоловери.

Нагадаємо, що в Париж також приїхали друзі і колеги Потапа і Насті – Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом і Лілія Подкопаєва з коханим Ігорем Дубінським. Знаменитості провели прекрасний вечір в місті кохання і насолоджувалися прогулянкою по Парижу.