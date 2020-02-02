При параді: стильна Катя Осадча зачарувала фото з авто з синочком

Катя Осадча живе у шаленому ритмі життя і купається у вирі подій – вона знає всі таємниці зірок і не боїться ставити їм "незручні питання", а також є бажаним і постійним гостем всіх гучних подій. Не дивно, що в такому щільному графіку непросто знайти час для відпочинку, тому теледіва так цінує рідкісні хвилини безтурботності, проведені разом з сім'єю. Так, на свіжому фото ведуча шле шанувальникам привіт з авто.

На селфі Катя красується "при параді": легкий макіяж з акцентом на очі. Акуратно укладене волосся, на шиї – витончена золота тонке прикраса. На ній – зручний светр великої в'язки молочного відтінку, а під ним – білосніжна футболка.

"Коли робоча неділя, то в обід вже при параді", - розповіла Катя.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники теледіви прийшли в захват від її зовнішнього вигляду і енергійності.

Дуже гарний та ніжний образ

Яка ви гарна

Унікальна жінка

Красуня з чарівною посмішкою, гарним і прекрасним личком!

Ви красуня і без параду

Дуже гарна, як завжди

Катя, ви надзвичайно красива жінка, ві для мене приклад для наслідування!

Гарнюща

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У IntaStories Катя показала рідкісний знімок молодшого сина Івана, який теж їхав з мамою в авто і розташувався в дитячому автокріслі. Хлопчик захоплено дивиться у вікно, а його обличчя, як і раніше не видно. Він одягнений тепло і стильно – сині джинси, білі кросівки з товстою підошвою і темно-синя зимова курточка.

Фото: син Каті Осадчої Іван (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча показала розкішний образ для зйомок, позуючи в "золотій уніформі".