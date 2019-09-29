Пара-вогонь! Тодоренко в напівпрозорій сукні підірвала мережу щасливим фото з Топаловим

Регіна Тодоренко і Влад Топалов проводять разом час не тільки вдома, але і на роботі! Співак став співведучим дружини в її авторській програмі "П'ятниця з Регіною" і тепер закохані приймають зіркових гостей удвох. Їх пара відверта і відкрита настільки, що навіть поділилася постільним відео і показала, як зазвичай проходить їх "ніч кохання". Втім, ролик вийшов максимально веселим і кумедним. Позитивні Регіна і Влад завжди раді спілкуванню з шанувальниками. Так ведуча опублікувала щасливе фото з чоловіком після фан-зустрічі в одному з московських ТРЦ в рамках Фестивалю шопінгу.

Регіна позує в напівпрозорому платті благородного сталевого кольору і оригінального крою з рюшем в області декольте. Вона доповнила образ замшевими туфельками винного відтінку на тонкій шпильці.

Влад віддав перевагу синьо-сірому піджаку і світлим брюкам. Він довершив строгий образ сорочкою і краваткою. Співак обняв дружину за шию, а вона накрила його руку своєю. Пара посміхається і виглядає щасливо і розслаблено.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники відразу оцінили стильних Регіну і Влада. Вони зробили чимало компліментів образу ведучої, але ще більше – їх парі.

Які ви хороші

Влад видно дуже щасливий! Таку красуню дружину дістав!

Ех, хорошисти

Які ж ви красені

Яке гарне фото!

Дуже класні

Гарна пара, позитивна сім'я, щастя

Як же приємно на вас дивитися. У вас чудова пара.

Гарна пара

Пара-вогонь

Як приємно дивитися на люблячих

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зворушила фанів до сліз душевним фото з сином Майклом.

До речі, Регіна Тодоренко показала, як веселитися з чоловіком в ефірі розважального ТБ-шоу.