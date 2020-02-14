Пара року: Потап і Каменських зачарували щасливим фото в День всіх закоханих

Потап і Настя Каменських – одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Вони розписалися в травні минулого року, хоча довго приховували свій багаторічний роман. Зараз закоханим немає необхідності ховатися, і вони з задоволенням демонструють почуття на публіці і діляться своїми емоціями з шанувальниками. Так, солодка парочка не змогла обійти стороною святкування Дня закоханих, який в цьому році припав на п'ятницю, 14 лютого. Репер розмістив на своїй сторінці в Instagram чорно-біле романтичне фото з дружиною і залишив лаконічне привітання.

Так, Настя красується в короткому топі, а її волосся зібране у хвіст. Потап обіймає дружину за талію і визирає з-за її спини, посміхаючись в камеру. До слова, продюсер помітно помолодшав та може похвалитися відмінною спортивною формою і рельєфами: в кадрі можна оцінити його біцепс.

"HAPPY VALENTINES DAY", - привітав Потап всіх шанувальників зі своєї сторінки.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

У коментарях до знімка підписники репера не втомлювалися захоплюватися ефектною і закоханою зірковою парою.

Ну прям дуже красива пара

Шаленого кохання до нестями. Ви прекрасні

Найкраща пара! Будьте щасливі

Які ви класні, любові і добра!

Пара року

Такі сонні і такі класні

Гарна пара

Настюша красуня, ви суперская пара. Я б навіть сказала пара року. Чекаємо від вас маленьких Потапиков

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських захопила ефектною появою на музичній премії в "пухнастій" прозорій сукні з пір'ям. Вона отримала статуетку за свій хіт-зізнання "Обіцяю".