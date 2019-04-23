"Татова копія": син Тіни Кароль підтримав маму у фіналі Голосу країни 9

Тіна Кароль досить рідко показує свого синочка Веніаміна - і це не дивно, адже хлопчик живе і навчається у Великобританії і вони бачаться не так часто, як хотілося б. Однак зараз він гостює в Україні, так що у шанувальників з'явилася можливість побачити, як син співачки подорослішав і змужнів. Нещодавно зіркова мама зводила синочка насолодитися балетом "Жизель" з відомою українською примою-балериною Катериною Кухар в головній ролі. А на наступний день Веня прийшов підтримати її у фіналі вокального шоу Голос країни 9.

Фотографії 10-річного сина Тіни були опубліковані на її фан-сторінці в Instagram. Задоволений Веня сидить в одному з крісел зіркових суддів і робить вигляд, що тисне на кнопку.

Фото: син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tinakarol_fantina)

Також він сфотографувався з "колегою" мами, ще одним зірковим тренером проекту Потапом.

Фото: син Тіни Кароль Веніамін з Потапом (instagram.com/tinakarol_fantina)

Користувачі мережі залишили багато зворушених коментарів, при цьому багато відзначили, що Веніамін - просто-таки копія свого батька, померлого від раку чоловіка Кароль Євгена Огіра.

"Як схожий на тата"

"Син татова копія"

"Як на Женю схожий.. Він завжди поруч з Тіною.. Його душа живе в їх сина"

"Твоя мамуся найкраща!"

"На тата схожий, дуже"

"Красень!"

"Славний хлопчик)"

"Копія тата"

Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила мережу чуттєвими образами на Голосі країни 9.

Зазначимо, що у фіналі шоу невелику перевагу глядачі віддали Оксані Мусі, яка стала новим переможцем шоу Голос країни. Дан Балан, в свою чергу, з першої спроби став тренером-чемпіоном.

До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.