Татова копія: Катерина Кухар показала унікальне фото батьків в молодості

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники балерини в один голос зазначили, що вона – копія тата

Іменита прима-балерина Національної опери України, член журі проекту Танці з зірками Катерина Кухар досить рідко ділиться зі своїми instagram-підписниками фото. Проте в день всіх закоханих 14 лютого все ж зробила приємне оновлення. 37-річна артистка поділилася з шанувальниками воістину унікальним сімейним фото, на якому її ще молоді мама і батько позують для весільного знімка.

Кухар зазначила, що саме в день всіх закоханих вона часто думає про своїх батьків, адже саме завдяки їх любові балерина з'явилася на світ.

"Кохайте!" — надихаючи підсумувала Кухар.

Батьки прима-балерини Катерини Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Багато шанувальників Кухар підкреслили, що вона дуже схожа на свого батька — просто копія.

"Гарні і щасливі! Надзвичайно зворушливе фото, повне Любові", — захоплюється nadezhda_matveeva.

"Щаслива Катруся - на тата схожа) Всіх благ, здоров'я і взаємної любові!" — бажає e_lenamk.

"Катя, ви татова копія!" — погоджується osya14853.

"Який гарний образ у нареченої, дуже незвично і оригінально. На тата дуже схожі, але трохи маминого теж є", — посміхається ditiachaartmaisternia.

"Катюша, які вони гарні . Вони не змінилися за всі ці роки! Краса, блиск і величезний багатий внутрішній світ! Хай матуся і татусь будуть здорові і довголіття їм", — пише bondlena13.

"Всі дівчатка схожі на татуся", — підкреслює bondarchuklesya.

"Схожі на тата, а губки складаєте, як мама", — зазначає annayak1.

Зазначимо, що Катерина Кухар народилася в січні 1982 року в Києві. Вже в п'ять років батьки записали її на секцію спортивної гімнастики у Палаці піонерів. Але буквально після першого тренування перевели в балетний гурток. Так і почалася яскрава кар'єра української балерини.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

До речі, 14 лютого українські зірки влаштували справжній "романтичний флешмоб" — Джамала, Осадча, Єфросиніна та інші поділилися рідкісними фото з коханими.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розкрила секрет жіночої привабливості.

А до цього Кухар здивувала шанувальників самоіронією, порівнявши себе в ялинковою іграшкою.