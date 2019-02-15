Татова копія: Катерина Кухар показала унікальне фото батьків в молодості

Шанувальники балерини в один голос зазначили, що вона – копія тата
Іменита прима-балерина Національної опери України, член журі проекту Танці з зірками Катерина Кухар досить рідко ділиться зі своїми instagram-підписниками фото. Проте в день всіх закоханих 14 лютого все ж зробила приємне оновлення. 37-річна артистка поділилася з шанувальниками воістину унікальним сімейним фото, на якому її ще молоді мама і батько позують для весільного знімка.
Кухар зазначила, що саме в день всіх закоханих вона часто думає про своїх батьків, адже саме завдяки їх любові балерина з'явилася на світ.
"Кохайте!" — надихаючи підсумувала Кухар.
Батьки прима-балерини Катерини Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Багато шанувальників Кухар підкреслили, що вона дуже схожа на свого батька — просто копія.
Зазначимо, що Катерина Кухар народилася в січні 1982 року в Києві. Вже в п'ять років батьки записали її на секцію спортивної гімнастики у Палаці піонерів. Але буквально після першого тренування перевели в балетний гурток. Так і почалася яскрава кар'єра української балерини.
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
До речі, 14 лютого українські зірки влаштували справжній "романтичний флешмоб" — Джамала, Осадча, Єфросиніна та інші поділилися рідкісними фото з коханими.
Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розкрила секрет жіночої привабливості.
А до цього Кухар здивувала шанувальників самоіронією, порівнявши себе в ялинковою іграшкою.