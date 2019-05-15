"Тато заспокоїв бера": Влад Топалов поділився зворушливим відео з сином

Нещодавно молоді батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов відпочили в Туреччині разом зі своїм маленьким сином, п'ятимісячним Михайлом. Пара з задоволенням розповідала про особливості відпочинку з малюком і ділилася милими фото. Подружжя вже повернулися в Москву, однак продовжують радувати шанувальників яскравими відпускними кадрами. Так, на своїй сторінці в Instagram співак опублікував зворушливе відео з дитиною.

Влад похвалився тим, як вміло він зумів заспокоїти Михайлика. У ролику артист без футболки йде по залитій сонцем доріжці, тримаючи на руках сина так, що його голівка лежить у нього на плечі. При цьому голова і плечі дитини накриті рушником і він вже спить.

Знімала відео явно Регіна, так як за кадром чути її голос - ведуча вдоволено каже: "Тато заспокоїв бера". Поряд з Топаловим йде племінник Тодоренко.

Відео: Влад Топалов із сином Михайлом (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Заспокоїв бера значить заспокоїв сина, бер - ведмідь по-англійськи. Він страшенно кричав, а я йому мукав на вушко і міцно обіймав і втихомирив з Божою Допомогою!" - поділився гордий тато.

Фолловери похвалили Влада, зазначивши, що він чудовий батько, і залишили багато зворушених коментарів.

"Які милі, мімімі!!!"

"Як це милоооо. Будьте будь ласка щасливі з Регіною і вашим синочком"

"Щастя вашій родині, ви класні!!!!"

"Солодкі ніжки"

"Милота) тато може"

"Владе, ви дуже гідна сімейна пара!!! Шепотіти на вушко плакав дитині-самий дієвий спосіб! Завжди їм користувалася. Здоров'я та любові вам"

"Влад, вам дивно йде батьківство"

"Папа красунчик"

"Так які ж ви класні"

"Богатыренок такий )"

"Як же приємно дивитися!"

"Як добре, коли у бера є такий тато!"

"На це можна дивитися вічно"

Нагадаємо, раніше Влад Топалов показав "материнські крайності" Регіни Тодоренко в цікавому відео.

До речі, Влад Топалов оригінально привітав Тодоренко зі святом - Днем матері, який відзначався 12 травня. Музикант заявив: "Ну і монстра ми з тобою створили, Регіна".

У відпустці у Туреччині Регіна Тодоренко в ефектному купальнику повідала про ідеальний відпочинок.