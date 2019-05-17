"Тато схожий на Ентоні Хопкінса": Настя Каменських замилувала мережу фото з батьками

Співачка зізналася в любові рідним людям
Настя Каменських, яку часто критикують в мережі за надто відверті і "голі" фото, здивувала і порадувала шанувальників теплим родинним знімком. Співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе фото зі своїми батьками, викликавши у фанів хвилю розчулення.
Настя, одягнена в джинсову куртку, зробила селфи, ніжно обіймаючи тата, а зліва в кадрі можна також побачити її маму. Всі вони вдоволено посміхаються на камеру і видно, що в сім'ї панує любляча і позитивна атмосфера.
"Пап, ми тебе з мамою дуже любимо", - підписала Каменських фото.
Фото: Настя Каменських з батьками (instagram.com/kamenskux)
Мабуть, у батька відомої артистки день народження.
Звичайно ж, фани залишили безліч розчулених коментарів, бажаючи батькам співачки здоров'я і довгих років життя. Багато також зазначили, що її тато разюче схожий на знаменитого голлівудського актора Ентоні Хопкінса.
Нагадаємо, Настя Каменських довела до сліз душевним виконанням нового хіта "Обіцяю".
Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яке нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому в прес-службі не заперечують, не підтверджують інформацію.
До речі, в мережі вже показали запрошення-листівку на весільну вечірку 23 травня від Потапа і Насті.