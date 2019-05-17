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"Тато схожий на Ентоні Хопкінса": Настя Каменських замилувала мережу фото з батьками


Співачка зізналася в любові рідним людям

Настя Каменських, яку часто критикують в мережі за надто відверті і "голі" фото, здивувала і порадувала шанувальників теплим родинним знімком. Співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе фото зі своїми батьками, викликавши у фанів хвилю розчулення.

Настя, одягнена в джинсову куртку, зробила селфи, ніжно обіймаючи тата, а зліва в кадрі можна також побачити її маму. Всі вони вдоволено посміхаються на камеру і видно, що в сім'ї панує любляча і позитивна атмосфера.

"Пап, ми тебе з мамою дуже любимо", - підписала Каменських фото.

Фото: Настя Каменських з батьками (instagram.com/kamenskux)

Мабуть, у батька відомої артистки день народження.

Звичайно ж, фани залишили безліч розчулених коментарів, бажаючи батькам співачки здоров'я і довгих років життя. Багато також зазначили, що її тато разюче схожий на знаменитого голлівудського актора Ентоні Хопкінса.

  • "Копія Ентоні Хопкінса)"
  • "Так на хопкінса схожий"
  • "Здоров'я вашим батькам"
  • "Гарні"
  • "Супер, здоров'я батькам, ви класні!!!"
  • "Яке тепле фото"
  • "Здоров'я татові міцного!!! Це щастя, коли батьки з Вами"
  • "Дуже милі"
  • "Боже, Ваш тато Настя схожий на Ентоні Хопкінса"
  • "Як мило"
  • "Гарна і добра фотографія!"
  • "Папа - вилитий Ентоні Хопкінс"
  • "У мами вдома на кухні так добре)"
  • "Я думав це Ентоні Хопкінс )"

Нагадаємо, Настя Каменських довела до сліз душевним виконанням нового хіта "Обіцяю".

Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яке нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому в прес-службі не заперечують, не підтверджують інформацію.

До речі, в мережі вже показали запрошення-листівку на весільну вечірку 23 травня від Потапа і Насті.

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