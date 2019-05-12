Пантера! Гаряча MARUV оголилася заради чуттєвої фотосесії

Епатажна провокаторка MARUV (Анна Корсун) щоразу знаходить, чим здивувати шанувальників. Гарячі танці, млосні пози, відверті фотосесії і різні образи, зміна кольору і довге волосся, пікантні та еротичні сценічні вбрання давно стали її візитною карткою. Втім, нещодавно артистка навіть постала перед шанувальниками у чуттєвому образі, показавши серію портретних фото в сітчастой одежде. На свіжих знімках для російського журналу ОК! вона приміряла кілька луків, які викликали бурю захоплення у її шанувальників. Результатами своїх експериментів перед камерою Ганна поділилася в Instagram.

Фотосет відбувся кілька місяців тому, але насолодитися його результатами фани змогли тільки зараз. На кадрах MARUV позує в різних образах, не схожих один на інший. Вона постала перед шанувальниками в ролі вишуканої фатальної красуні в прозорих рукавичках, показала ніжність і тедітність на портретному фото з оголеними плечима, засвітила довгі ноги в чорних гетрах і дражнила фанів знімком топлес у тренчі, майстерно оголившись на камеру.

"Це було всього кілька місяців тому, але для мене, немов пройшов рік. Це моє божевільна життя, і я його дуже люблю!" - зізналася співачка.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Спекотний фотосет брюнетки не зміг залишити її шанувальників-естетів байдужими. Вони почали сипати компліментами, порівнюючи Анну з Монікою Беллуччі.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Моніка Беллуччі!", "Сексі!", "Шикарна!", "Вінтажна красуня!", "Ти дивовижна", "Прегарненька дівчина", "Така краса і ніжність, такі образи круті кожен раз, багатогранність твоя безмежна, що неможливо відірвати своїх очей", "Ноги як окремий вид мистецтва", "Пантера!", "Приголомшлива!" - не скупитися на похвалу захоплені коментатори.

Нагадаємо, що MARUV показала свої округлі форми в прозорій білизні.

Раніше MARUV з чоловіком Олександром віддалася ніжності в Арабських Еміратах.