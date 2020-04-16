Пахне щастям: Влад Яма з дружиною показали почуття в емоційному танці

Влад Яма і його дружина Ліліана разом з сином Леоном проводять карантин в заміському будинку. Хореограф вирішив використовувати весняну гарну погоду і відновити пробіжки на свіжому повітрі, тим більше відкриті території дозволяють робити це цілком безпечно. Так, він похвалився своїм "пенсіонерські" рекордом і заявив, що це лише початок бігового сезону. Про танці Яма також не забуває, тим більше поруч з ним знаходиться така чарівна і працьовита партнерка як його дружина. Так пара показала танцювальний експромт на сторінці Ліліани в Instagram.

Влад і його друга половинка продемонстрували па на камеру, які вилилися в пристрасний і емоційний танець.

"З танцями карантин стає яскравішим! Сяйте і танцюйте!" - підписала Ліліана відео.

"Партнерка сподобалася", – кокетливо підписав відео Влад, а Ліліана відповіла чоловікові смайлами-сердечками. До речі дружина хореографа зізналася, що він її часто критикує, а оцінок вище 6-7 вона від нього поки не дочекалася.

Шанувальники пари прийшли в захват від їх ненудних карантинних буднів.

Пахне щастям і любов'ю

Любов! Мені крізь екран відчувається

Ви чудова пара, люблю вас. Здоров'я вам і вашим близьким

Очей чарівність. Чарівно

Вааауууу. Дуже гарні танці

Супер,які ви класні

Дуже красиво

Скріншот коментарів

Раніше дружина Влада Ями Ліліана зізналася, чи ревнує чоловіка до його партнерок.