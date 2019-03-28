В очікуванні літа: щаслива Тодоренко блиснула стрункою фігурою в купальнику

Ведуча серйозно зайнялася собою після пологів і змогла привести тіло в порядок
Популярна телеведуча і активна молода матуся Регіна Тодоренко встигає все - і справлятися з новою для неї роллю мами, і працювати, і навіть відпочивати. Нещодавно вона разом з маленьким сином Михайлом побувала в Дубаї, де вперше показала, як виглядає її фігура після пологів і вразила шанувальників вражаючим схудненням. Судячи по новому фото шоувумен, до літа вона цілком готова.
Регіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскравий знімок, на якому вона зображена в злитному купальнику з модним зміїним принтом, а також кепці на голові і сонцезахисних окулярах. Дівчина щасливо посміхається - і не дивно, адже її стрункій фігурі через кілька місяців після пологів можна тільки позаздрити.
"В очікуванні літа) Я б хотіла обговорити з вами кілька важливих тем. Напишіть, будь ласка, Про що хочете поговорити, щоб зрозуміти чи збігаються наші думки) Спасибі", - поділилася з підписниками знаменитість.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Користувачі мережі з задоволенням виконали прохання Тодоренко і залишили безліч питань і тем в коментарях, а також захопилися підтягнутими формами ведучої.
"Думаю, як привести себе в норму після пологів";
"Про планування вагітності. Як довго ви планували і як швидко у вас вийшло ваше маленьке диво?";
"Прекрасна Регіна!!!";
"Неймовірна....";
"Як ви встигаєте і відпочивати і дитині час приділяти? Як не преврвтить декрет дні бабака!";
"Яка богиня";
"Як вам вдалося позбутися від 18 кг? Яааак?";
"Обожнюю твій позитив";
"Купальник бомба!";
"Чудова фігура, чому Ви скаржитеся?";
"Ох ви наші змеюшки, хочете на сонечку погрітися)))";
"Привіт АНАКОНДА!!!";
"Про те як все встигати, будучи мамою", - пишуть фолловери.
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко в купальнику заінтригувала новинами.
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