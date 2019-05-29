В очікуванні дива: вагітна Сніжана Бабкіна знялася у відвертій фотосесії з чоловіком

Сергій та Сніжана Бабкіни - справжній приклад міцної і люблячої сім'ї. Музикант з дружиною виховують двох дітей, при цьому відмінно встигають поєднувати кар'єру і батьківство. Більше того, вони зважилися на народження третьої дитини, яка з'явиться на світ вже зовсім скоро, в червні.

Напередодні важливої події зіркова пара знялася у досить відвертій, але при цьому дуже ніжній і зворушливій спільній фотосесії для видання JetSetter. На деяких кадрах 33-річна Сніжана зважилася повністю оголитися.

Фото: Сніжана і Сергій Бабині знялися у фотосесії перед народженням третьої дитини (jetsetter.ua)

Раніше Сергій розкрив, що вони вже знають стать малюка - подружжя очікують хлопчика. У них вже підростають син Артур і дочка Веселина. За словами артиста, ім'я дитині вони вже придумали, проте поки тримають його в секреті.

"Я мріяв про хлопчика. Це чесно. Думав про нього, яким він буде. А все почалося, коли чотири роки тому Снєжка побачила сон. Вона плавала у відкритому океані, і з глибини поруч з нею почало щось підніматися на поверхню. Виринув хлопчик. Він був повністю білий. Волосся, шкіра... як ангел. Вона запитала його: "Хто ти?", а він відповів: "Я твій" і назвав ім'я. І воно дуже несподіване і неймовірно красиве. Музичне, поетичне, співуче, ліричне і історичне. Можу сказати тільки те, що ім'я має давньоєврейське і давньогрецьке походження", - поділився Бабкін.

Фото: Сніжана і Сергій Бабині знялися у фотосесії перед народженням третьої дитини (jetsetter.ua)

Сама Сніжана трохи більше хотіла ще одну дівчинку, однак у підсумку відчула, що це буде хлопчик.

"Мені здається, що з дівчинкою було простіше, хоча тут потрібно розуміти, що коли я народила Артура, мені був двадцять один рік. Я народила вперше, тому нічого не знала. Мене все лякало, все було таким дивним, незрозумілим. Коли я народила Веселину, все вже здавалося значно простіше. З цієї причини, можливо, у мене залишилося відчуття, що з дівчатками простіше. Я думала, що буквально на процентик більше хотіла дівчинку, але відразу абсолютно точно відчула, що буде хлопчик. Це довів мій віщий сон!" - каже майбутня мама.

Фото: Сніжана і Сергій Бабині знялися у фотосесії перед народженням третьої дитини (jetsetter.ua)

Нагадаємо, вагітна Сніжана Бабкіна в купальнику зворушила мережу. Вона також порівняла своє нинішнє самопочуття під час вагітності з відчуттями, як на вулкані.

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