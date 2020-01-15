Очікування vs реальність: дочка Потапа в бікіні показала реальні форми

Екс-дружина Потапа Ірина Горова з його сином Андрієм та падчеркою продюсера Наталією прилетіла на відпочинок до Мексики, де також проводить відпустку репер і його дружина Настя Каменських. Продюсер приїхав в Канкун з Туламе, щоб провести час з хлопчиком і показав спільний знімок на пляжі в образі "рятувальників Малібу". Екс-дружина Потапа і його падчерка також вирішили влаштувати собі пляжний фотосет – фотографом мами і дочки виступає зазвичай 11-річний Андрій, який вже навчився вибирати вдалі ракурси. Також Наталія опублікувала цікаву серію свіжих фото з розряду "очікування vs реальність".

На першому знімку дівчина красується в короткому ліфі-топі оливкового кольору і бікіні теракотового відтінку. Вона робить селфі біля дзеркала, демонструючи свої апетитні форми і округлі стегна. На другому фото Наташа зображена сидячи на шезлонгу. У кадрі видно недосконалості фігури дівчини, зокрема, складки на животі.

В підписі під фото вона поміркувала про ідеальну картинку в мережі, яка, як правило, не має нічого спільного з реальністю.

Гарячий фотоколаж можна подивитися тут

Горова Наталія (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

"Очікування – реальність. Не вірте "ідеальному образу" дівчат з Instagram. Ще не зустріла ні одну таку на пляжах. А може вони всі збираються на окремому пляжі, про який ми не знаємо? Стало страшно знайомитися в інтернеті, бо сподіваєшся на зустріч з дівчиною 175 та вагою 45 кг, у якої все ідеально, навіть лінія брів. А приходить така, як на другій фотці, ще й алкоголічка, як люблять написати наші ЗМІ. Любіть себе і показуйте себе справжню! Нарешті світ приходить в себе і повертається в моду натуральність, а не губи, груди, шуби, кицьки. P. S. З хлопцями теж не завжди прикольно знайомитися в Instagram, але про це не зараз", - написала прийомна дочка Потапа.

Раніше син Потапа Андрій провів зимові канікули в США, де живе його рідний дядько Вадим – брат Ірини Горової.