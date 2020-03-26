Очікування і реальність: розкута Alyona Alyona вразила танцем на пілоні

Артистка потішила шанувальників жарким відео
Українська реп-виконавиця Олена Савраненко, більш відома як Alyona Alyona, вміє посміятися над собою і підняти настрій шанувальникам. Володарка пишних форм абсолютно не комплексує і нерідко публікує в мережі фото і відео в купальнику, а нещодавно і зовсім вразила пікантними кадрами топлес, зробленими під час відпочинку на Балі. У тривожний час епідемії коронавіруса і вимушеного карантину артистка вирішила подарувати фанатам гарний настрій, розмістивши в Instagram забавний ролик з серії "очікування і реальність".
У першій частині відео дуже схожа на неї дівчина в чорному боді майстерно танцює на пілоні, вражаючи гнучкістю і пластичністю. Після чого в кадрі з'являється сама Олена, яка вирішила повторити жаркий танець у себе вдома. Замість пілона дівчина взяла торшер з довгою ніжкою.
Одягнена у футболку і тапочки реперша намагається повторити руху, проте виходить у неї не дуже і в результаті вона ледь не падає, весело сміючись.
"Лайк якшо подумав, шо то я", - прокоментувала веселе відео Alyona Alyona.
Відео: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
За кілька годин відеоролик артистки подивилися майже 80 тисяч осіб. Користувачі мережі оцінили гумор виконавиці і подякували за дозу гарного настрою і позитиву.
Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)
Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя.