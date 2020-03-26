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Очікування і реальність: розкута Alyona Alyona вразила танцем на пілоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2020 - 17:51
Очікування і реальність: розкута Alyona Alyona вразила танцем на пілоні
Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Артистка потішила шанувальників жарким відео

Українська реп-виконавиця Олена Савраненко, більш відома як Alyona Alyona, вміє посміятися над собою і підняти настрій шанувальникам. Володарка пишних форм абсолютно не комплексує і нерідко публікує в мережі фото і відео в купальнику, а нещодавно і зовсім вразила пікантними кадрами топлес, зробленими під час відпочинку на Балі. У тривожний час епідемії коронавіруса і вимушеного карантину артистка вирішила подарувати фанатам гарний настрій, розмістивши в Instagram забавний ролик з серії "очікування і реальність".

У першій частині відео дуже схожа на неї дівчина в чорному боді майстерно танцює на пілоні, вражаючи гнучкістю і пластичністю. Після чого в кадрі з'являється сама Олена, яка вирішила повторити жаркий танець у себе вдома. Замість пілона дівчина взяла торшер з довгою ніжкою.

Одягнена у футболку і тапочки реперша намагається повторити руху, проте виходить у неї не дуже і в результаті вона ледь не падає, весело сміючись.

"Лайк якшо подумав, шо то я", - прокоментувала веселе відео Alyona Alyona.

Відео: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

За кілька годин відеоролик артистки подивилися майже 80 тисяч осіб. Користувачі мережі оцінили гумор виконавиці і подякували за дозу гарного настрою і позитиву.

  • Крута, та шо на іншому відео ващє Агонь!!
  • Я думала це ти, хотіла Умничкой назвати
  • Я ше й кумі показала, кажу дивися як уміє, ото молодець!!
  • Боже як я вас обожнюю
  • Реальність краще і яскравіше
  • Розкрито новий талант
  • Ого вау....
  • Клас. Та в тебе б вийшло , ти не намагалася
  • Від вас і прекрасний приклад того, як потрібно вміти над собою пожартувати, розумієте, закомплексовані люди? Смійтесь, радійте життю!!!
  • Ого, я думаю ніфіга собі ти гнучкий
  • Я реально думала що то ти, думаю собі така Альона не тільки афігєно співає ,а ще вміє на пілоні танцювати вопше гармата

Очікування і реальність: розкута Alyona Alyona вразила танцем на пілоні

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя.

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