Очікування і реальність: Леся Нікітюк навчила красиво позувати на відпочинку

Леся Нікітюк продовжує радувати своїх шанувальників барвистими фото з недавньої відпустки в Єгипті. І хоча її знімки не всім припали до смаку - у мережі активно обговорюють фігуру телеведучої і ступінь вульгарності її фото, зірка не засмучується і з гумором реагує на подібні ситуації, підкидаючи хейтерам все нові теми для дискусій. Леді Ле вже повернулася в Київ, однак продовжує публікувати зроблені на узбережжі Червоного моря фотокартки.

Так, вона виклала у своєму Instagram кумедний фотоколаж, на якому показала, як треба позувати для красивих знімків на відпочинку - і як часто такі кадри виглядають в реальності.

На першому, "вдалому" фото Леся зображена в білому топі і золотистій міні-спідниці в ефектній позі - вона трохи нахилилася вперед, одну руку поклала собі на стегно, а другу запустила у волосся.

На другому кадрі Нікітюк знята на галявині в джинсових шортах, фіолетовій майці і капелюсі з леопардовим принтом. Струнка ведуча зробила смішний вираз обличчя і прийняла перебільшено звабливу позу.

"А як ти позуєш?" - поцікавилася у фоловерів знаменитість.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі почали обсипати Лесю компліментами, запевняючи, що вона прекрасна в будь-якій позі, а також ділитися своїм досвідом.

Леся просто абалдеть краса врятує світ

Звичайно я позую, як на 1 фото, не зрозумію, правда, че фотки виходять , як під номером 2

Такої пози навіть у камасутрі немає

Леся, Ви просто красуня І як би Ви не позували, будь-яке фото ВОГОНЬ

Як виходить так і позую

Думаю що як 1 а виходить як 2

А тобі дуже класно виходить

Це ноги від Бога

Я взагалі не вмію позувати))

Все якось більше 2

Добре і завжди з посмішкою

Ти чудова у всіх позах

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

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