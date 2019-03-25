Ой, яка краса: Настя Каменських повернулася до звичного "кучерявого" іміджу

Настя Каменських блиснула новим селфі, яким порадувала шанувальників. Так, на опублікованому знімку українська виконавиця з'явилася у своєму "традиційному" іміджі. Адже так уже повелося, що Каменських ще з часів її творчості в дуеті з Потапом звикли бачити з дуже кучерявими неслухняними локонами.

Проте у якості сольної виконавиці NK стала все частіше експериментувати із зовнішністю: випрямляти волосся, робити більш великі локони, а іноді навіть з'являтися в афро.

І ось, Настя Каменських знову порадувала шанувальників, з'явившись з густими кучерями.

При цьому сама Настя ніяк не підписала своє фото, а супроводила його тільки хештегом: хороший настрій, новий день, кучері, весна і т. д. (#newday #instalove #instaday #curly #hair #ukrainian #spring#mood goodmood #nk #thoughts).

Кучерява Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники Каменських поспішили залишити коментарі під її новим селфі:

"Ой, яка краса"

"Супер Настюша"

"Взагалі хтось в історії ставив вже український "Нотрдамм де Парі"?.. Есмеральда є шикарна"

"Анастасія, ви прекрасні"

"Господи, яка ти прекрасна"

"Красуня Bella"

"Русалонька!!!"

"Яка Ви красуня"

"Клас, кудряхи"

"Привіт Настя, ти як завжди, на висоті краси, удачі! Красива"

"Носик зашибісь"

"Прекрасні пасма волосся, в них просто заплутатися можна, забути їх ніяк не можливо, і відразу так хочеться жити"

"Красоточка! Ось така ви супер!"

"Дуже красива дівчинка"

Нагадаємо, що 22 березня в Києві пройшла щорічна музична премія YUNA 2019, на червоній доріжці якої блиснула і Настя Каменських. До речі, співачка забрала із собою заповітну статуетку, як виконавиця кращого естрадного хіта - пісня "Тримай". При цьому погляди шанувальників були прикуті до ультрастильного наряду Каменсикх в шубці і блискучій міні-сукні.

Також відзначимо, що після цього Каменських без макіяжу заспівала наживо. Багато шанувальників співачки зазначили, що артистка справді володіє чудовим сильним голосом.