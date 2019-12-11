Ой, дівчатка: Леся Нікітюк показала, чим об'їдається в Китаї

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк зараз знаходиться в Китаї - мету свого візиту вона поки не розкриває, проте із задоволенням показує шанувальникам, як проводить час в Шанхаї. Так, вона вже встигла погуляти по місту і відправитися за загадковим "цсіпао", запропонувавши підписникам відгадати, що ж це. А на нових кадрах в своєму Instagram артистка продемонструвала свій обід у місцевому кафе.

32-річна Нікітюк відображена за столиком, при цьому на ній облягаюча бежева водолазка з написами, а волосся дівчина зібрала в ефектний високий хвіст.

В руках Леся тримає палички, а стіл перед нею заставлений різноманітними видами суші.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

З властивим їй почуттям гумору Леді Ле придумала підписи до двох з трьох фото.

"Фото 1 - Куди тикать ці палички??

Фото 2 - типу ... "ой дівчатка я так задовбали жерти ці суші"

Фото 3- ???? Підпис чекаю в коментах!!!" - написала знаменитість.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі відразу ж почали пропонувати свої варіанти, як же назвати третій кадр, на якому ведуча з цікавістю дивиться кудись в бік. Багато також відзначили гарний лук Нікітюк.

3 фото Що за красень пішол

Красуня

"А шо то їдять там за сусіднім столиком"

О май гад, ти прекрасна

Коли побачила колишнього і хочеш показати, кого він втратив ахпхаххаха

Так-ссс шо там нам ще несуть..

Леся красуня

Ой який красунчик за тим столиком)

Замало буде!

Леся молодчинка,завжди піднімаєш настрій, ПОЗИТИВЧИК!!!

Леся, Позитивний чоловічок

Тієї погляд коли не знаєш тобі китаєць моргає, чи то так на тебе дивиться

Гольфик Вам посуе

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк несподівано опинилася в Китаї. Вона продемонструвала фанатам фото в оточенні екзотичних страв.