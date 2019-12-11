Ой, дівчатка: Леся Нікітюк показала, чим об'їдається в Китаї

Телеведуча поділилася серією фото з місцевого кафе
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк зараз знаходиться в Китаї - мету свого візиту вона поки не розкриває, проте із задоволенням показує шанувальникам, як проводить час в Шанхаї. Так, вона вже встигла погуляти по місту і відправитися за загадковим "цсіпао", запропонувавши підписникам відгадати, що ж це. А на нових кадрах в своєму Instagram артистка продемонструвала свій обід у місцевому кафе.
32-річна Нікітюк відображена за столиком, при цьому на ній облягаюча бежева водолазка з написами, а волосся дівчина зібрала в ефектний високий хвіст.
В руках Леся тримає палички, а стіл перед нею заставлений різноманітними видами суші.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
З властивим їй почуттям гумору Леді Ле придумала підписи до двох з трьох фото.
"Фото 1 - Куди тикать ці палички??
Фото 2 - типу ... "ой дівчатка я так задовбали жерти ці суші"
Фото 3- ???? Підпис чекаю в коментах!!!" - написала знаменитість.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі відразу ж почали пропонувати свої варіанти, як же назвати третій кадр, на якому ведуча з цікавістю дивиться кудись в бік. Багато також відзначили гарний лук Нікітюк.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк несподівано опинилася в Китаї. Вона продемонструвала фанатам фото в оточенні екзотичних страв.