ru
ua

Ой, дівчатка: Леся Нікітюк показала, чим об'їдається в Китаї

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Телеведуча поділилася серією фото з місцевого кафе

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк зараз знаходиться в Китаї - мету свого візиту вона поки не розкриває, проте із задоволенням показує шанувальникам, як проводить час в Шанхаї. Так, вона вже встигла погуляти по місту і відправитися за загадковим "цсіпао", запропонувавши підписникам відгадати, що ж це. А на нових кадрах в своєму Instagram артистка продемонструвала свій обід у місцевому кафе.

32-річна Нікітюк відображена за столиком, при цьому на ній облягаюча бежева водолазка з написами, а волосся дівчина зібрала в ефектний високий хвіст.

В руках Леся тримає палички, а стіл перед нею заставлений різноманітними видами суші.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

З властивим їй почуттям гумору Леді Ле придумала підписи до двох з трьох фото.

"Фото 1 - Куди тикать ці палички??
Фото 2 - типу ... "ой дівчатка я так задовбали жерти ці суші"
Фото 3- ???? Підпис чекаю в коментах!!!" - написала знаменитість.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі відразу ж почали пропонувати свої варіанти, як же назвати третій кадр, на якому ведуча з цікавістю дивиться кудись в бік. Багато також відзначили гарний лук Нікітюк.

  • 3 фото Що за красень пішол
  • Красуня
  • "А шо то їдять там за сусіднім столиком"
  • О май гад, ти прекрасна
  • Коли побачила колишнього і хочеш показати, кого він втратив ахпхаххаха
  • Так-ссс шо там нам ще несуть..
  • Леся красуня
  • Ой який красунчик за тим столиком)
  • Замало буде!
  • Леся молодчинка,завжди піднімаєш настрій, ПОЗИТИВЧИК!!!
  • Леся, Позитивний чоловічок
  • Тієї погляд коли не знаєш тобі китаєць моргає, чи то так на тебе дивиться
  • Гольфик Вам посуе

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк несподівано опинилася в Китаї. Вона продемонструвала фанатам фото в оточенні екзотичних страв.

"Звичайно, так": Кароль і Балан зробили відверте зізнання про свій роман За лічені секунди: Олег Винник зізнався, як ледь не пропустив Новий рік
Читати всі новини