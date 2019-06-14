Ответочка Насті: Потап показав, як релаксує у басейні

У п'ятницю, 14 червня, щаслива новоспечена дружина Настя Каменських викликала бурхливі обговорення в мережі, показавши досить інтимне фото. Співачка опублікувала зроблений Потапом знімок, на якому вона абсолютно оголена зображена в ліжку спиною до камери. Молодята явно дуже щасливі і прагнуть поділитися своєю радістю зі світом.

Потап також не став відставати і виклав на своїй сторінці в Instagram свого роду "ответочку" Насті - втім, пристойнішу. На фото продюсер зображений релаксуючим в басейні, однак він не став повністю оголюватися і все ж залишив плавки. На бортику на задньому плані можна побачити надувний матрац і велику жовту качку.

"З мокрим ранком, фото зроблено учора ввечері", - підписав фото артист.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Фоловери з гумором відреагували на кадр - деякі жартома поцікавилися, чому ж Потап не зняв плавки, як його дружина. Багато також "зацінили" надувну качечку.

А чому не без плавок? Ответочку Насті

Кайф, звичайно, вечерком плавати у власному басейні

Ви супер, я рада за вас з Настею

Настя, злови Потапа

Труси зайві

Які прекрасні 2-а каченяти

Потап Чилит

Ванна з качечкою!

Хороший знімок

Амфібія:)

Качка - супер!

Офігенна качка)

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Настя Каменських показала як пройшов її пікантний дівич-вечір. Улюблені подруги влаштували їй веселе свято, буквально викравши співачку з її машини з допомогою фейкових поліцейських.

Раніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Каменських приготувала Потапу домашні котлетки, які він з гордістю продемонстрував.