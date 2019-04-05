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"Відвал башки": MARUV шокувала "кривавим" кліпом на пісню Siren Song (відео 18+)


Шанувальники MARUV в невимовному захваті

MARUV (Анна Корсун) нарешті зробила довгоочікуваний кліп на свою пісню Siren Song, яка встигла стати скандальною. Адже саме з цією піснею українська виконавиця брала участь у Нацвідборі на Євробачення 2019, виграла його, а потім відмовилася їхати в Тель-Авів.

І ось, шанувальники відвертої співачки дочекалися від неї нову відеороботу. І MARUV виправдала всі найсміливіші очікування. Кліп - однозначно на 18+.

Відверті сцени чергуються зі стилем "треш": солістка купається в кривавій ванній, лежить в ліжку з дівчатами - і все в крові. Відверті танці і пози, викликаючі вбрання і неоднозначні натяки – все витримано в скандальній стилістиці MARUV .

MARUV - Siren Song

Під відео на youtube-сторінці з'явилися сотні коментарів. І до речі, відео було опубліковано сьогодні, 5 квітня, і зібрав вже понад 88 тисяч переглядів!

  • СУПЕР! Хіт, що тут скажеш)) Євробачення Україна точно взяла б)
  • Для мене МАРУВ вже переможниця. Нехай удача завжди супроводжує їй!
  • Кінцівочка просто блиск!
  • Хоч слухаю рок, але Марув подобається, на рівні американських поз-зірок. Класно!
  • Кліп витримано в стилі Марув, особливого сюжету немає, але красиві кадри. Не було сенсу знімати дорогий кліп, пісня і так всім зайшла.
  • Дуже шикарна робота, те почуття, коли краще ніж в Голлівуді!
  • Той момент, коли перший раз в житті протягом перших трьох хвилин дивишся кліп. Очікував більшого, але зійде. Наприкінці звичайно прикольно)
  • Вона однозначно була б переможцем ЄВРОБАЧЕННЯ 2019!
  • Токо хотів послухати MARUV і тут відео)
  • Танець і естетика зробили свою справу, а ще маленький карлик)
  • Туди б карлика з "Гри Престолів". Був би кращий дебют 8 сезону)))
  • Відвал бошки, BANG! Чекаємо концерту в Пітері!
  • Шикарно, кінцівка взагалі вбила, не дарма місяць чекав!

MARUV в новому кліпі Siren Song

Нагадаємо, раніше MARUV засвітилася в міні-сарафані і ботфортах.

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