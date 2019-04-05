"Відвал башки": MARUV шокувала "кривавим" кліпом на пісню Siren Song (відео 18+)

MARUV (Анна Корсун) нарешті зробила довгоочікуваний кліп на свою пісню Siren Song, яка встигла стати скандальною. Адже саме з цією піснею українська виконавиця брала участь у Нацвідборі на Євробачення 2019, виграла його, а потім відмовилася їхати в Тель-Авів.

І ось, шанувальники відвертої співачки дочекалися від неї нову відеороботу. І MARUV виправдала всі найсміливіші очікування. Кліп - однозначно на 18+.

Відверті сцени чергуються зі стилем "треш": солістка купається в кривавій ванній, лежить в ліжку з дівчатами - і все в крові. Відверті танці і пози, викликаючі вбрання і неоднозначні натяки – все витримано в скандальній стилістиці MARUV .

MARUV - Siren Song

Під відео на youtube-сторінці з'явилися сотні коментарів. І до речі, відео було опубліковано сьогодні, 5 квітня, і зібрав вже понад 88 тисяч переглядів!

СУПЕР! Хіт, що тут скажеш)) Євробачення Україна точно взяла б)

Для мене МАРУВ вже переможниця. Нехай удача завжди супроводжує їй!

Кінцівочка просто блиск!

Хоч слухаю рок, але Марув подобається, на рівні американських поз-зірок. Класно!

Кліп витримано в стилі Марув, особливого сюжету немає, але красиві кадри. Не було сенсу знімати дорогий кліп, пісня і так всім зайшла.

Дуже шикарна робота, те почуття, коли краще ніж в Голлівуді!

Той момент, коли перший раз в житті протягом перших трьох хвилин дивишся кліп. Очікував більшого, але зійде. Наприкінці звичайно прикольно)

Вона однозначно була б переможцем ЄВРОБАЧЕННЯ 2019!

Токо хотів послухати MARUV і тут відео)

Танець і естетика зробили свою справу, а ще маленький карлик)

Туди б карлика з "Гри Престолів". Був би кращий дебют 8 сезону)))

Відвал бошки, BANG! Чекаємо концерту в Пітері!

Шикарно, кінцівка взагалі вбила, не дарма місяць чекав!

MARUV в новому кліпі Siren Song

Нагадаємо, раніше MARUV засвітилася в міні-сарафані і ботфортах.