"Відвал башки": MARUV шокувала "кривавим" кліпом на пісню Siren Song (відео 18+)

Шанувальники MARUV в невимовному захваті
MARUV (Анна Корсун) нарешті зробила довгоочікуваний кліп на свою пісню Siren Song, яка встигла стати скандальною. Адже саме з цією піснею українська виконавиця брала участь у Нацвідборі на Євробачення 2019, виграла його, а потім відмовилася їхати в Тель-Авів.
І ось, шанувальники відвертої співачки дочекалися від неї нову відеороботу. І MARUV виправдала всі найсміливіші очікування. Кліп - однозначно на 18+.
Відверті сцени чергуються зі стилем "треш": солістка купається в кривавій ванній, лежить в ліжку з дівчатами - і все в крові. Відверті танці і пози, викликаючі вбрання і неоднозначні натяки – все витримано в скандальній стилістиці MARUV .
MARUV - Siren Song
Під відео на youtube-сторінці з'явилися сотні коментарів. І до речі, відео було опубліковано сьогодні, 5 квітня, і зібрав вже понад 88 тисяч переглядів!
MARUV в новому кліпі Siren Song
Нагадаємо, раніше MARUV засвітилася в міні-сарафані і ботфортах.