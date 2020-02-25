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Відривайтеся від землі: Яна Соломко показала, як розважається з донькою на пляжі

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Мама і дочка у яскравих купальниках викликали захват користувачів мережі

Яна Соломко разом з донькою Кірою втекла від сірої і дощової української зими в сонячну Флориду, де вони відмінно проводять час. Нещодавно співачка зачарувала шанувальників ніжним фото з малятком і зізналася, що дуже хоче бути для неї найкращою мамою. Звичайно ж, в таку чудову погоду вони не проходять повз пляжу - що доводить свіжий знімок в Instagram артистки.

Яна опублікувала яскравий і веселий кадр, на якому вона тримає Кіру на руках, а та витягла ноги і розкинула руки, неначе летить. Мама і донька красуються в яскравих злитних купальниках - Соломко-старша в малиновому, а молодша в жовтому. Ця чарівна парочка позує на піску на тлі колоритного пляжного будиночка. Судячи з геотегу, фото було зроблено на пляжі Hollywood beach.

"Відривайтеся від землі і літайте на крилах любові. Життя прекрасне..." - прокоментувала барвистий кадр Яна.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Користувачі мережі відразу ж почали обсипати артистку захопленими коментарями, особливо відзначаючи її струнку фігуру і красуню дочку.

  • Прекрасна і дуже красива фотографія
  • Ви така худенька. Фігурка у вас прекрасна
  • Які у Вас ніжки, чудо
  • Кіра прям як ластівка
  • Відмінно виглядаєте дівчинки-красуні
  • такі Класні. Очей чарівність
  • Гарно виглядаєте, приємного вам відпочинку
  • Дуже життєрадісна фотографія, красуні
  • Яночка, шикарно виглядаєш, гарне фото
  • Дівчатка, які ви красуні, гарного вам відпочинку
  • Милі, красиві і щасливі. Життя прекрасне
  • Ви прерасная мама. Такі милі
  • Краса, які ж у вас ноги, супер
  • Як швидко летить час, какя вже доросла донька

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали, як вони розважаються в Стамбулі.

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