"Відпустка у казці": Джамала з чоловіком вирушила на відпочинок до Марокко

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка потрапила до країни своєї мрії

Популярна співачка Джамала вирішила трохи перепочити після напружених зйомок у шоу "Голос. Діти", адже вона вперше зайняла тренерське крісло на цьому проекті і страшно переживала за молоді таланти. Артистка разом з чоловіком захотіла розслабитися і насолодитися відпусткою, тож у компанії коханого Бекіра Сулейманова вона махнула в Марокко. Першими кадрами з екзотичного і сонячного курорту, а також своїми враженнями від подорожі зірка поділилася в Instagram.

Вона опублікувала знімок в яскравому візерунчастому вбранні і зізналася, що її казкова відпустка стартувала! Втім, її затьмарив дуже довгий переліт, адже в дорозі зірка провела 15 годин.

"Нарешті на місці! Цього разу ми у сонячному Марокко. Стомлені від перельоту, але водночас щасливі, бо попереду невелика відпустка у справжній казці. Країні, яка надихає митців по всьму світу. Давно хотіла тут побувати", - написала щаслива знаменитість.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У сторіз вона показала також готельний номер і сніданок з чоловіком на відкритому повітрі. Зірка і її коханий насолодилися місцевим кавою та круасанами.

"Менеджер готелю запитала: Скільки ви летіли? Ви що, з Австралії? Так вийшло, що в дорозі ми 15 годин..." - зізналася вона, показуючи розкішні апартаменти.

Джамала з чоловіком на відпочинку (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники побажали зірці гарного відпочинку, а також оцінили її яскравий образ, зробивши масу компліментів.

"Красуня, гарного відпочинку!", "У Вас вже казковий образ!", "Прекрасного, чудового і веселого тобі відпочинку і настрою, моя кохана і дорога красуня Джамала!", "Шикарне фото!", "Відпочивайте, набирайтеся сил! Чудово провести час в Марокко!", "Неймовірна!" - писали захоплені шанувальники.

Нагадаємо, що Джамала здивувала несподіваною новиною – вона взяла участь у зйомках популярного розважального шоу.

Також Джамала постала перед шанувальниками у невластивому їй образі – короткому топі зі шнурівкою і прозорій чорній блузці.