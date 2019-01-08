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Відпустку Дорофєєвої в Дубаї зіпсовано в перший же день

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 15:40
Відпустку Дорофєєвої в Дубаї зіпсовано в перший же день
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва похвалилася готельним номером і поскаржилася на нездужання

Українські зірки на початку року відлетіли в теплі краї, Джамала з родиною на Маврикії, Світлана Лобода зі старшою донькою - на Карибських островах, Оля Полякова в Майамі, а от Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом вирушили в Арабські Емірати.

Відпустку Дорофєєвої в Дубаї зіпсовано в перший же день

В готельному номері в купальнику співачка з групи "Время і Стекло" провела коротеньку екскурсію і показала як їх зустрів Дубай, і розповіла про це в своїх stories в Instagram.

Відпустку Дорофєєвої в Дубаї зіпсовано в перший же день

"Я вам рум-тур проводити не буду, але покажу дві деталі. Дивіться, як красиво зустрічає своїх гостей готель. З нашою весільною фотографією і подушками, на яких вишиті наші імена", - похвалилася теплим прийомом співачка.

Відпустку Дорофєєвої в Дубаї зіпсовано в перший же день

Але, на жаль зимову відпустку затьмарила хвороба Наді, в перший же день поїздки вона відчула себе недобре.

Відпустку Дорофєєвої в Дубаї зіпсовано в перший же день

"Захворіти в перший день відпочинку", - так співачка підписала одну з своїх фото.

Нагадаємо, що в мережі обговорюють нову зачіску Наді Дорофєєвої, частина прихильників вважає, що зміна іміджу зробила співачку старше на 10 років, інші — хвалять за новий образ.

Крім того, ми писали, що Надя Дорофєєва розповіла про своїх нескромні бажання.

А ще, MONATIK і Дорофєєва обмінялися поганими жартами.

Факти про Наді Дорофєєвої (відео: РБК-Україна)

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