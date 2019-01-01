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"Відпахав новорічну ніч": втомлений Притула емоційно звернувся до шанувальників

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.01.2019 - 23:27
"Відпахав новорічну ніч": втомлений Притула емоційно звернувся до шанувальників
Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Телеведучий залишив привітання для всіх, хто провів новорічну ніч на роботі

Український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула душевно привітав своїх підписників з Новим роком і розповів, де провів святкову ніч. Він записав відповідне відеозвернення і опублікував його в Instagram.

Шоумен відмітив, що ніч з 31 грудня на 1 січня провів на роботі і поспішає на ще один запланований концерт. Він також звернувся до всіх, хто працював на свято.

"Шановні мої підписники! Дозвольте привітати вас з новим 2019 роком. Роком тієї поросятки, яка, сподіваюся, буде вести себе з вами чемно, як і ви з нею. Вітаю вас всіх з Новим Роком і бажаю вам міцного здоров'я, затишку, достатку та миру в нашій країні, я, насамперед, хочу, як людина, яка відпахала новорічну ніч і їде у Вінницю на концерт, привітати тих, хто провів новорічну ніч і всі ці свята буде проводити на роботі. Всі служби, всіх людей, хто працюють, коли всі інші відпочивають. Ну і всіх інших теж. Звичайно, з святом!" - заявив на камеру Сергій.

Шанувальники знаменитості стали, в свою чергу, також слати йому теплі поздоровлення і не купилися на добрі слова

"Ви - супер! Людяна людина! Всього самого хорошого вам", "Сергію, у вас борода сива. Не старійте, будь ласка! Дякую за привітання. Вам всього найкращого, таки злетів і ніяких падінь!", "З Новим роком. Добра та достатку Вашій родині", "Спасибі,Сергію! Нехай все заплановане здійснюється! Міцного здоров'я, любові, радості і нехай родинне тепло зігріває і додає сил", - писали коментатори.

&quot;Відпахав новорічну ніч&quot;: втомлений Притула емоційно звернувся до шанувальників

&quot;Відпахав новорічну ніч&quot;: втомлений Притула емоційно звернувся до шанувальників

&quot;Відпахав новорічну ніч&quot;: втомлений Притула емоційно звернувся до шанувальників

Скріншот коментарів (instagram.com/siriy_ua)

Раніше Сергій Притула зворушив шанувальників новорічним зверненням. Він згадав про українських військових, які невпинно забезпечують мир і спокій Україні навіть у святкові дні.

Додамо, що Сергій Притула розповів про улюблений вид відпочинку на Новий рік. Для шоумена важлива хороша компанія і повалятися в ліжку.

До речі, напередодні свят Сергій Притула поділився сімейним "піжамним" знімком, на якому позує з дружиною і дітьми, одягненими в однакові домашні комплекти.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Сергій Притула
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