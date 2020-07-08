Була відірви голова: дружина Павліка зробила зізнання про себе, стосунки з чоловіком і дітей

Дружина Віктора Павліка, 26-річна Катерина Репяхова таємно зустрічалася з артистом майже п'ять років, поки їх роман не став надбанням громадськості. В кінці травня пара розписалася офіційно, але і цю новину повідомила не відразу, а ось пишну церемонію довелося перенести через карантин. Втім, це ніяк не вплинуло на стосунки між подружжям. Катерина розповіла про те, як ласкаво називає чоловіка, зробила заяву про сімейний бюджет і про те, як знайомство з артистом змінило її життя.

Дівчина була прихильницею артиста ще з дитинства, а в її альбомі є дитячі фото з кумиром. Вона зізнається, що знала всі пісні напам'ять, розлучалася і зустрічалася з хлопцями під композиції улюбленого артиста.

"Якщо б мені сказали 10 років тому, що я буду випромінювати врівноваженість, я б не повірила. В юності я була відірви голова, поки не зустріла Віктора Павліка", - зізнається дружина артиста.

Скріншот: фото: instagram.com/repyahovakate

Подружжя живе в орендованій квартирі. "Бюджет за принципом: те, що заробляю я – моє, те, що Віктор Павлік – наше", - зазначає Катерина.

Скріншот: фото: instagram.com/repyahovakate

Дівчині подобається називати чоловіка по імені та по батькові, особливо на роботі їй здається це більш доречним. А ось вдома пара дозволяє собі ніжності.

"В житті я його називаю: малюк, любов, коханий, зая. А він мене: Любавушка, Любка, малишочок, зая теж. І тільки в соцмережах, на концертних майданчиках, при чужих людях – Віктор Франкович.Не Вітя", - розповідає дружина співака.

Скріншот: фото: instagram.com/repyahovakate

Дівчина зазначає, що найпопулярніше питання про їх пару стосується поповнення в родині. Вона зізнається, що подружжя планує дітей.

Скріншот: фото: instagram.com/repyahovakate

Раніше молода дружина Віктора Павліка розповіла про ситуацію з фінансами в сім'ї і побут з артистом.