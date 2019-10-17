Не відірвати очей! Тіна Кароль сміливо оголила груди і живіт в пікантному вбранні

Співачка вибрала сукню від австралійського дизайнера
Тіна Кароль давно змінила образ підкреслено стриманої і элегатної леді на імідж привабливої, сексуальної і розкішної жінки-вамп. Її вбрання стали куди відвертішими, а ефектні луки покликані підкреслити хвилюючі вигини поп-діви. Шанувальники, немов заворожені, спостерігають за кожною появою своєї улюблениці на публіці. Так, на восьмому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 вона блищала в пікантній рожевій сукні з нескромним декольте і високим розрізом. На нових знімках в instagram Тіна вирішила звабити образом в смугастій сукню оригінального крою.
Артистка зупинила свій вибір на вбранні від австралійського дизайнера Діона Лі. Сукня з екстремальним декольте і розрізом в області талії підкреслила достоїнства фігури співачки – пишні груди і плоский животик.
Поп-діва доповнила пікантний образ блискучими срібними босоніжками на тонкій шпильці. Вона акуратно уклала волосся на одну сторону - завиті локони від середини пасм. Макіяж зірки – в спокійних тонах, вся увага – на яскраві губи.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Образ Тіни оцінила навіть її колега MARUV. "Боже, яке плаття!" - написала вона під постом.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
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Також Тіна Кароль зачарувала мережу знімком старшого синочка Веніаміна, який зараз перебуває у Великобританії.