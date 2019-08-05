Відібрали телефон: дочка Олі Полякової поділилася невтішною новиною

Дочка Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова, проводить літо активно і з толком. Дівчинка встигла побувати в модельному таборі в Греції, а потім – в Україні, вона разом з мамою і тренером займається спортом і підтримує себе у формі. На цьому активності Маші не закінчилися. Вона повідомила, що відправилася в спортивний табір в США.

На instagram-сторінці дочка співачки розмістила кілька відео, в яких поділилася враженнями про Лос-Анджелес, а також пояснила, навіщо прилетіла до Америки. Також вона повідомила, що за правилами, які панують у таборі, їй не дозволено мати при собі телефон, тому вона змушена попрощатися з шанувальниками на цілих два тижні!

"Я знаходжуся в спорттаборі. І я дізналася, що тут не можна користуватися телефонами! Це буде проблемою, але ви не втрачайте мене. Ви не втрачайте мене, дивіться мої перші блоги. Я буду постити для вас фото і якісь маленькі відео, я буду його ховати. Я буду старатися", - заявила на камеру ошелешена і дещо засмучена Маша.

"Свій телефон я віддаю Майї. Вона буде постити мої фотки, які я вже зробила і відредагувала. Прощавайте! Не пишіть, не дзвоніть – я не буду брати трубку два тижні!" - показала вона на відео усміхнену дівчину, яка забрала у дочки співачки її гаджет.

Відео прокоментувала сама Оля Полякова та її мама, бабуся Маші. Вони зраділи такому повороту подій.

"Сонечко моє маленьке, яка ти молодчинка. Люблю тебе", "Почекаємо", - написала Світлана Полякова. "Господи, ти почув мої молитви!" - зраділа співачка.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Раніше Оля Полякова показала як її чоловік Вадим займається підводним плаванням. Співачка подарувала коханому екіпіровку для занурення.

Також Оля Полякова опублікувала відео тренування з доньками Машею і Алісою.