Ось звідки така форма! Дженніфер Лопес в спокусливому вбранні вирушила на сімейне тренування

Дженніфер Лопес знову довела: її фігура – не подарунок небес, а результат наполегливих тренувань. Вона з'явилася в новому ролику, який виклав в мережу коханий 50-річної красуні Алекс Родрігес. На ньому популярна пара разом з іншими членами сім'ї займається різними видами спорту: грає в бейсбол, качає прес, бігає, стрибає і робить вправи з гантелями.

Співачка при цьому виглядає, як завжди, чарівно. Вона одягла короткі джинсові шорти, чорну майку, волосся зібрала на маківці в високий пучок, щоб ніщо не відволікало від роботи. Таке вбрання підкреслило її струнке тіло і спокусливі форми. Чоловік співачки тренується в сірих спортивних штанях, а також вільному білому светрі. Обидві знаменитості просто випромінюють позитив і енергію. Так і хочеться взяти приклад!

Сім'я на тренуванні (відео: instagram.com/arod)

Потрібно відзначити, саме так відреагували більшість передплатників пари – вони пишуть лову подяки за відмінну мотивацію. А також захоплюються неймовірною формою обох зірок. Дженніфер за свою нев'янучу красу, звичайно ж, отримала максіум компліментів. І вона їх дійсно заслужила!

Співачка обожнює проводити весь вільний час зі своїм коханим (фото: instagram.com/jlo)

До слова, вихідні сім'я часто проводить активно. Так, раніше Алекс показав ролик, де теплим літнім вечором він виконує запальний танок, поки діти грають на музичних інструментах, а Лопес в цей час співає. «Ось як ми ставимося до повернення бейсболу!», – написав він. Мережа у відповідь засипала пару коментарями, де шанувальники уміля.тся, яка дружна і любляча сім'я у Алекса. «О боже, я просто закохана в твою сім'ю», «Я обожнюю цю сім'ю дуже сильно», «Ця сім'я – просто мета», «Моє серце розтануло», «Алекс загадковий», «Нам подобається ваша талановита сім'я» ...