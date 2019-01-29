"Звідки гроші?": Регіна Тодоренко шокувала маму ризикованим заробітком

Регіна Тодоренко нарешті відволіклася від "вагітної" теми і переключилася на тему "фінансову"

Регина Тодоренко, которая недавно наконец-то подробно рассказала о каждом месяце своей беременности поклонникам в Instagram, решил отвлечься от темы материнства и рассказать, о том, как она зарабатывает деньги.

Известно, что карьера в тревел-шоу "Орел и решка" для Регины остановлена, ведь после вступления в брак и рождения малыша, длительные командировки не пойдут на пользу молодой семье, но финансовый вклад в семейный бюджет со стороны Регины остается внушительным.

Телеведущая рассказала, как у нее получается зарабатывать в декрете и где она этому научилась.

Фото: Регина Тодоренко и Марина Могилко (Youtube-блогер) (instagram.com/reginatodorenko)

"Год назад в это время я училась в #NYFA (нью-йоркская киноакадемия) на курсе #filmmaking, так вдохновилась всем этим, что начала снимать влог о своей жизни", - рассказала подробности Регина.

Сейчас влог ведущей временно заморожен, однако именно он дал толчок для создания интернет-передачи "Пятница с Региной", которая и приносит значительную прибыль.

"Ничего особенного ... ну, начала снимать влог и что??? Сейчас все подряд блогеры. Тут я решила шагнуть дальше и создать собственное шоу #ПятницасРегиной на #YOUTUBE Скажу честно, мне было ооооочень сложно, так как #youtube - это площадка, которая для меня абсолютно неисследованная. Я ведь выкладывала туда видосы по фану, просто так, но когда увидела, что эта платформа даёт прибыль , была шокирована", - призналась звезда.

Фото: c Мариной Могилко Регина Тодоренко училась вместе в киноакадемии в в Нью-Йорке (instagram.com/linguamarina)

Первые денежные поступления из "ниоткуда" привели в смятение родственников Регины, ведь признать, что такое несерьезное занятие, как блогинг может приносить деньги еще совсем недавно было сложно себе представить.

"Моей маме пришёл первый чек на 1000$. Мама, конечно, спросила, откуда деньги, а я неуверенным голосом ответила: "С YouTube?!" - первый чек серьезно озадачил маму телеведущей.

В результате, Регина поняла, как можно зарабатывать, используя свою популярность и опыт.

"Набравшись опыта , наконец-то до меня дошло, что мой творческий потенциал можно монетизировать не только работая на телевидении, но и в интернете", - написала она.

Напомним, недавно Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы с похудением после беременности.

А еще, молодая мама Регина Тодоренко не всегда успевает следить за своей внешностью. Поклонники раскритиковали девушку за фото без макияжа и в нелепой в шапке с бубоном.

Кроме того, Влад Топалов муж Регины Тодоренко недавно ответил на унизительные комментарии гневным постом в соцсетях и попросил не критиковать его необоснованно.

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