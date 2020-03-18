Відкрили очі: Віра Брежнєва вперше прокоментувала чутки про зраду Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе вже чотири роки є щасливим подружжям в офіційному шлюбі. При цьому зіркова пара те й діло стикається з украй неприємними чутками. Нагадаємо, що ще з минулого року в ЗМІ підігрівають чутки про наче зраду Меладзе. Подейкують, що відомий продюсер зрадив своїй дружині з екс-підопічно.— блондинкою з ВІА-Гри Ерікою Герцег. Пізніше з'явилися чутки, що Брежнєва планує подати на розлучення з Меладзе. Шанувальники навіть помітили, що виконавиця видалила зі своєї Instagram-сторінки деякі старі фото в Костянтином. Однак ні Брежнєва, ні Меладзе ніяк не коментували всі ці чутки. А їхні спільні фото все ще стали з'являтися на сторінці співачки.

В інтерв'ю журналу Hello! Брежнєва зазначила, що з іронією ставиться до подібних пліток. І нічого спільного з реальністю вони не мають. Віра навіть жартує на цю тем. Мовляв, вона захоплюється талантом свого чоловіка. Який і купою проектів курирувати встигають, і на "гулянки з Ерікою" час знаходить.

“Читаю новини і захоплююся здібностями свого чоловіка. Він встигає керувати офісом, курирувати п'ятьма проектами, бути наставником у «Голосі», писати пісні, знімати кліпи, випускати релізи, займатися сім'єю і ще, за словами преси — погулювати з Ерікою! Ну просто браво, товариші, спасибі, відкрили очі", — сміється іменита блондинка.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва підкреслює, що зараз вона, як ніколи, впевнена в собі. Тому ніяких суперниць у неї бути не може. Ну а сам 56-річний Меладзе всіляко захоплюється молодою дружиною і засипаєє її увагою і турботою.

“Можу сказати, що після 25 років у мене почалися хороші відносини з самою собою, після 35 — ідеальні, — відверто каже Брежнєва. — Важливіше бути задоволеною своїм відображенням у внутрішньому сприйнятті себе. З точки зору краси я сама собі найкращий детектор. Але завжди піднімають настрій компліменти чоловіка, тому що це прояв любові і ніжності. Їх, на щастя, я часто отримую".

Фото: instagram.com/ververa

Також Віра запевняє, що чоловік обдаровує її приємними подарунками, "наповненими любов'ю".

“Він дарує мені те, що наповнене любов'ю. Будь то книги, речі, ювелірні прикраси або подорожі. Зізнаюся, я рідко чекаю чогось конкретного, і дуже приємно, коли чоловікові вдається передбачити мої бажання. Обожнюю, прокинувшись, чути, як він грає на роялі. Коли Костя підносить музику, це найкращий подарунок для душі", — розповіла співачка в інтерв'ю для журналу Hello!.

Також Віра впевнена, що за щастя і гармонію в шлюбі багато в чому відповідає саме жінка. Вона повинна бути впевненою в собі і самодостатньою. Саме таку жінку чоловік буде любити і поважати.

“Важливіше бути задоволеною своїм відображенням у внутрішньому сприйнятті себе. З точки зору краси я сама собі найкращий детектор. Але завжди піднімають настрій компліменти чоловіка, тому що це прояв любові і ніжності. Їх, на щастя, я часто отримую", — підсумувала зірка.